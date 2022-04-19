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Eruç ailesi çınarını kaybetti

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Eruç ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kaymaklı bölgesinin sevilen isimlerinden emekli asker Murat Eruç hayata gözlerini yumdu.
Eruç, yarın saat 11.00’de İsmail Safa Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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