Çalışma Bakanlığı için ben önerildim

Bertan Zaroğlu, DP Milletvekili Denktaş’ın, Çalışma Bakanlığı görevine kendisini önerdiğini söyledi; Meclis’teki nisap sorununa ilişkin de “25 gündür hükümete desteğimi çektim. Çünkü hükümet yanlış adımlar attı” dedi



YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, DP Milletvekili Denktaş’ın, Koral Çağman’ın istifasının ardından boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine kendisini önerdiğini açıkladı.

Havadis WEB TV’de programa konuk olan Zaroğlu, “Serdar Bey’in, Çalışma Bakanlığı görevine bir vekilin atanması, ya kendisinin ya da benim bu göreve getirilmem yönünde bir konuşması olduğunu biliyorum” dedi.

Zaroğlu, Denktaş’ın, Çalışma Bakanlığı görevi için çok da istekli olmadığını da savundu.

Meclis’teki nisap sorununa ilişkin de açıklamalarda bulunan Zaroğlu, kendisinin nisaba destek vermediğini, çünkü hükümetin yanlış adımlar attığını, en baştan beridir de yanlış adımların atılması halinde destek vermeyeceğini defalarca belirttiğini, bu nedenle 25 gündür hükümete desteğini çektiğini söyledi.

“Pazarlık” ifadesini sevmediğini ancak her hükümet kurulacağında siyasilerin kendi aralarında belli başlı pazarlıklar yaptığını aktaran Zaroğlu, “Hükümetin kurulduğu süreçte verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların unutulduğunu görüyorum” dedi.

Başbakan'ın Zaroğlu'na "destek karşılığı, kurum verme ve müsteşar atama" teklifi iddiası

Öte yandan, hükümete destek vermesi için, Başbakan Ersan Saner’in kendisine bazı tekliflerde bulunduğunu da ifade eden Zaroğlu, “Başbakan ve şu anki kabineden arkadaşlar ve vekiller, şahsıma telefon edip, ‘bazı kurumları sana veriyoruz, bir müsteşar ataması hakkı daha veriyoruz’ dediler, ben de bunu kabul etmediğimi bildirdim” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner’e çağrı yapan Zaroğlu, “Sayın Başbakan bunu insanlara doğru anlatsın. Eğer böyle bir şey olmadı diyorsa, bunu söyleme cesareti varsa, ben her türlü bedeli ödemeye hazırım” dedi.

