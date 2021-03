Özgür Basın Onurumuzdur

Basın camiası, gazetecilere yönelik sözlü saldırıları protesto etmek için Lefkoşa’da yürüyüş eylemine gitti. Eylemde "Siz, bize işimizi öğretemezsiniz! Mesleğimiz onurumuz, gücümüz kalemimiz” mesajı verildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası, gazetecilere yönelik sözlü saldırıları protesto etmek için Dereboyu’nda yürüyüş düzenledi.Geçtiğimiz hafta Nur Nadir katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs Türk basını ve gazeteciler için çirkin ifadeler kullanmış, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Genç TV’de katıldığı TV programında program yapımcısı Muazzez Gazihan’a yönelik hoş olmayan tavırlar sergilemişti.Dereboyu’nda yapılan ve pek çok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin temsilcilerinin de katılarak destek verdiği, basın özgürlüğü ilgili pankartların tutulduğu yürüyüşün sonunda ortak bir de bildiri okundu.15 dakikalık oturma eylemi yağmur nedeniyle gerçekleştirilmezken, alkışların ardından eylem sona erdi.Eylemde, “Özgür basın, özgür toplum”, “Özgür basın yoksa adalet de yok demektir”, “Siz bana işimi öğretemezsiniz”, “İfade özgürlüğü onurumuzdur”, “Özgür basın susmayacak”, “Boyun eğmeyeceğiz” yazılı pankartlar da taşındı.Bildiriyi Muazzez Gazihan okudu. Basın emekçilerine yönelik şiddet ve hakaretlerin tedirgin edici şekilde arttığı savunulan bildiri şöyle:“Uzunca bir süredir basın emekçilerine yönelik şiddet ve hakaretlerin, tedirgin edici şekilde arttığını gözlemlemekteyiz. Toplumu bilgilendirmekten öte hiçbir gayesi olmayan biz basın emekçilerine yönelik şiddetin artışı, sadece bir meslek grubuna yönelik değil, tüm topluma yönelik bir tehdittir. Demokratik yapılanmanın en önemli güvencesi olan basın ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması tehdidiyle karşı karşıyayız. Bizler, hemen her gün gerek işverenler, gerekse hükümet temsilcileri tarafından tehditlere ve mobbinge maruz kalmaktayız. Biz sizlerin sesiyiz! Hepinizin! En zor koşullarda çalışan; mesai saati olmayanlarız!Bayramlarda, tatillerde, törenlerde... Yeni yılın ilk gününde herkesin evindeyiz! İstenildiği zaman bir parmak hareketiyle ulaşabilecek mesafedeyiz! Bir ülkenin gazetecileri baskı altındaysa, toplumun her kesimi de baskı altındadır. Bizler konuşamıyorsak, sizler de konuşamazsınız! Biz gazeteciyiz! Özgürce soru sorabilmeliyiz.Özgürce haber yapabilmeli, düşüncemizi her platformda özgürce dile getirebilmeliyiz. Bizler silah tutan saldırganlar değil, kalem tutan fikir işçileriyiz. Bizler, her kesimin sorununu kamuoyuna duyurabilmek için, saat mevhumu gözetmeksizin alın terimizi ortaya koyarak her platformdan sizlere ulaşan kişileriz! Ancak, kamuoyuna daha fazla bilgi verebilmek için gösterdiğimiz bu çaba, sizlerin bize her istediğini yaptırabileceği anlamına gelmemektedir! Gazeteciler, sizlerin halka ilişkiler departmanı personeli değildir. Kime nasıl soru soracağımızı, siz bize söyleyemezsiniz! Siz, bize işimizi öğretemezsiniz!Evet, bize işimizi öğretemezsiniz ve canınızın çektiği şekilde hitap edemezsiniz! Sabırlıyız ve alttan alırız ama biliriz ki, gazetecilik bazılarının yayınlanmasını istemediği haberleri yazmak, bazılarının duymak istemediği soruları sormaktır! Sürekli diyaloğu kovalarız ancak haddinizi aşarsanız, size haddinizi bildirmekten de geri kalmayız! Basın emekçileri, sizlerin kölesi değildir! Meslektaşlarımızı kirli oyunlarınıza alet etmek için bizleri kullanamazsınız! Ne şımarıklığınız, ne küstah konuşmalarınız, ne de baskılarınız bizleri korkutamaz!.. Evet, sizden korkmuyoruz! Ve yüksek sesle bir kez daha haykırıyoruz: Siz, bize işimizi öğretemezsiniz! Mesleğimiz onurumuz, gücümüz kalemimiz.”