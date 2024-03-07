Özersay: “Siyasi müdahale bu suçlara ortak olmak anlamına gelir, vebali ağır olur”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay son dönemde yaşanan sahtekarlık, yolsuzluk ve dolandırıcılık olaylarını değerlendirdi.



Özersay yazılı açıklamasında “Sahtekarlık, yolsuzluk ve dolandırıcılık şeklindeki çürümüşlüğün siyaset ve onun ilişkili olduğu bürokratlara, partililere, aile ve akrabalara yansıması ortada adeta organize bir suç örgütü bulunduğu izlenimi yaratıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu tutuklama ve soruşturmaların ucu kime dokunursa dokunsun siyasiler kimseyi korumaya kalkmamalıdır aksi halde onların da bu suçun ortakları olduğunu kabul etmek gerekir ve bunun da vebali ağır olur.”

“Doktorlarımız ve eczacılarımız söz konusu olduğunda hemen açıklama yaparak sonuna kadar gideceğiz, peşini bırakmayacağız açıklaması yapanlar şimdi kendi partililerinin, hısım ve akrabalarının işin içinde olduğu bu yolsuzluklarda da sonuna kadar gidecekler mi yoksa birilerini korumaya mı çalışacaklar?” diye soran Özersay “Aylar önce tabela üniversiteleri konusunda acilen katı tedbirler alın diye uyarmıştık, dinlemediler şimdi çürümüşlüğün üzerine örtmeye ve gizlemeye çalışıyorlar, nafile! Bedeli ne isterse olsun sonuna kadar gidilmesi gerekir.” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Son günlerde ‘sahte diploma ve dolandırıcılık konusu daha da ilerletilirse yüksek öğrenim ve tüm üniversiteler zarar görür’ benzeri bir bahanenin arkasına saklanmaya çalışanlar var. Bunu gerekçe gösteren üst düzey görevlerde bulunan siyasilerin soruşturmanın derinleştirilmesini engellemeye, bazı kişilerin tutuklanmasının önünü almaya ya da yavaşlatmaya çalıştıkları duyumu var!

Badadez torbasındaki çürük badadezleri en erken zamanda oradan çıkarıp atmaz, torbayı baştan sona bir elden geçirip havalandırmazsanız o çürümüşlük kısa süre sonra tüm torbayı sarar, tüm badadezler telef olur, evin içinde da kokudan durulmaz!

Aylar önce size ‘Tabela üniversiteleri konusunda derhal denetim yapın ve katı tedbirler alın’ dediğimizde adım atmış olsaydınız bugün bu çürüme muhtemelen bu kadar ilerlemeyecekti. Ve şimdi her gün bir başka skandal, yolsuzluk, dolandırıcılık ve sahtekarlık ortaya çıkarken siz hala bu tabela üniversiteleri konusunda tek bir ciddi adım atmadınız! Oturdunuz bir torbanın olduğu gibi berbat olmasını izliyorsunuz! Üstelik de bunu sırf kendi ahbaplarınızı, adamcıklarınızı, partililerinizi korumak için yapıyorsunuz! Siyasi müdahale bu yolsuzluğa ortak olmak anlamını taşıyacaktır, vebali ağır olur!”

