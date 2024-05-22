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Özersay'ın Dilek Orhan'la paylaşımı merak uyandırdı

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Özersay'ın Dilek Orhan'la paylaşımı merak uyandırdı
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından, televizyon ve PR alanındaki çalışmalarıyla tanınan başarılı şair ve yazar Dilek Orhan ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf yayınladı ve bir kez daha "yarın ola hayrola mesajı" verdi.
Son dönemde "Yarın ola hayrola" paylaşımlarıyla gündemi belirleyen isim olan Özersay'ın dikkat çeken bu paylaşımı merak uyandırdı.
Söz konusu paylaşım kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı.
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