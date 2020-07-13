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"Özel jet konusunda polis raporu ne oldu?"

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"Özel jet konusunda polis raporu ne oldu?"
13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:40

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, özel jet konusuyla ilgili kapsamlı polis raporunun ne zaman açıklanacağını sordu.

Meclis’te yaptığı konuşmada özel jet olayına değinen Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanan ön raporda kamera kayıtlarının silindiğinin ortaya çıktığını anımsatarak, “Bu kayıtları kim, kimin emriyle silmiştir. Bu yapılan ciddi bir suçtur” dedi. Silinen görüntülerde bazı bakanların da olduğuna yönelik ciddi iddialar olduğunu, hatta bunu bazı UBP milletvekillerinin bile gündeme getirdiğine dikkat çeken Özyiğit, “Kapsamlı polis raporu biran önce hazırlanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Kimin ne yaptığı, kimlerin bu işin içinde olduğu ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

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