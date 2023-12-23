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Özdenefe, uluslararası mutfak yarışmalarında başarı elden öğrencileri kabul etti

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Özdenefe, uluslararası mutfak yarışmalarında başarı elden öğrencileri kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmaları’na katılarak başarı elde eden Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Özdenefe, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri Genel Kurul’da devam ederken öğrencilerin Cumhuriyet Meclisi’nde yaptıklarını takdim etme imkanı bulduklarını anımsatarak, milletvekilleri ve meclis çalışanlarının takdir ve beğenisini kazandığını söyledi.

Mesleki eğitimin maliyetli bir dal olduğuna dikkati çeken Özdenefe, çocukların eğitim gördükleri alanlarda değerlendirilmelerinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Öğrencileri ve öğretmenleri başarılarından dolayı kutlayan Özdenefe, iyi ve disiplinli çalışmanın sonucunda ödüllerin gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Okulun Turizm alan öğretmenlerinden Rufat Rufat da dünyanın birçok yerine giden ve başarılı olan öğrencileri olduğunu vurgulayarak, mesleki liselerde eğitim görmüş çocukların mesleğe başlamaları sürecinde hem pratikte hem de yasalarla desteklenerek teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

- Yarışmalarda, Haydarpaşa Ticaret Lisesi 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Turizm alanı öğrencileri İstanbul Tuzla’da düzenlenen 20. Uluslararası Gastronomi Festivali, Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmaları’na katılarak 8 altın, 4 gümüş ve 3 de bronz madalya kazanmışlardı.

Yarışmalarda okulu; Dilem Konaç, Mehmetali Sancak, Fatmanur Biricik, Şükran Yağmur Bürüncük, Leyla Ezer, Niyazi Can İlal, Banu Selimbabaoğulları, Aslınur Yorulmaz, Mustafa Akkoyun ve Ali Çelik isimli öğrencilerin yanı sıra bölüm öğretmenleri Mutiye Osmancık, Rufat Rufat ve Emel Osmanlar temsil etmişti.

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