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Özçınar TDBB’nin Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

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Özçınar TDBB’nin Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı
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Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da yapılan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.
TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıya ev sahibi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu üyeleri, 8 farklı ülkeden yerel yöneticinin katılımı ile Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.
Toplantı öncesinde TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Özbekistan Mahallabay Çalışmaları ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı Başkan vekili Mukhtor Shonazarov tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Toplantı, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 20 Ekim 2023 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündemdeki konular görüşüldü.

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Etiketler; #Belediyeler Birliği #Mahmut Özçınar
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