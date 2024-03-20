Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk halkının yama olarak yalnızlığa itileceği, tehlikeli entrikalarla Anavatandan koparılacağı bir oyuna gelmeyeceğiz’ ifadelerini kullandı

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde şehitler anıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bölge milletvekilleri, yerel yöneticiler, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.

Gün nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı Önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gaziveren Anaokulu Öğretmeni Besime Güzen yaptı.

Güzen, Kıbrıs Türk halkının adanın birçok yerinde olduğu gibi Gaziveren’de de eşine az rastlanır bir direniş gösterdiğine işaret ederek, şehitler sayesinde bu topraklarda bağımsız, huzur ve güven içinde yaşandığını belirtti.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı. Buradaki tören, dua okunmasıyla sona erdi.

Gün nedeniyle ikinci tören, Çamlıköy’de Emin İzzet Büstü önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin büste sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni İnci Kombaycı yaptı.

Kombaycı, Çamlıköy’de yaşanan direniş hakkında bilgi vererek, şehitlerin emaneti vatanın emin ellerde olduğunu ve KKTC’nin sonsuza dek yaşatılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törenlerde yaptığı konuşmalarda Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin üzerinden 60 yıl geçtiğini ve o günlerden bugünlere Kıbrıs Türkü’nün izolasyonlar ve ambargolar altında mücadelesinin devam ettiğine işaret etti.

Tatar, Kıbrıs Türklerini 1974 öncesine götürecek entrika ve oyunlarla, sıfır asker, sıfır garanti ile yalnızlığa ve yok oluşa sürükleyecek bir anlaşmayla bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi gerektiğinin altını çizerek, “ Federal çatıda ayrı devlet yoktur, tek devlet tek egemenlik vardır, Kıbrıs Türk halkının yama olarak yalnızlığa itileceği, tehlikeli entrikalarla Anavatandan koparılacağı bir oyuna gelmeyeceğiz’ dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün orantısız güçler karşısında verdiği mücadelede birçok şehit ve kayıplar verdiğini ve şehit ailelerinin acısının hala devam ettiğini de kaydederek, örneğin ilk milletvekili Cengiz Ratip’in hala daha kayıp olduğunu, bir mezarının olmadığını ve ailenin acısının devam ettiğini söyledi.

KKTC’nin bugün Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olduğunu ve Anavatanın desteğiyle KKTC gerçeğini dünyaya anlatmak ve tanıtmak için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüldüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Nerde olursak olalım Kıbrıs Türkü birdir, bütündür, tek yürektir ve bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir” dedi.

