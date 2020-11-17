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Otelcilerden siyasilere çağrı: “Derhal sorumluluk alın”

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Otelcilerden siyasilere çağrı: “Derhal sorumluluk alın”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, ülkedeki hükümet boşluğuna tepki gösterdi ve tüm siyasi partileri sorumluluk almaya çağırdı. Otelciler Birliği, farklı birkaç hükümet modeli alternatifi varken, sadece kişisel hırslar ve koltuk kavgası nedeniyle hükümet kurulamadığını ve reel sektörün beklediği düzenlemelerin yapılamadığını vurguladı Otelciler Birliği’nin açıklaması şöyle: “Esefle kınıyoruz! Covid-19 pandemi sürecinde özel sektör çarkları durmuş, birçok işyeri kapanmış, ekonomi çökmüş, özel sektör işvereni ve çalışanı perişan bir duruma düşmüştür. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde farklı birkaç hükümet modeli alternatifi varken, sadece kişisel hırslar, koltuk kavgası ve bunun gibi nedenlerden ötürü bir türlü hükümet kurulamamakta ve reel sektörün beklediği düzenlemeler yapılamamaktadır. Milletvekillerinin ve bağlı oldukları partilerin sorumluluk bilincinden uzak olarak hareket etmesi, sorunların daha da büyüyeceğini ve içinden çıkılamaz bir hale dönüşmesine sebebiyet vereceğini göstermektedir. Gelinen nokta, bizlere yeni bir seçim sisteminin veya yönetim sisteminin aciliyetini göstermektedir. Tüm siyasi partileri bu konudaki uyarılarımızı dikkate almaları ve derhal sorumluluk bilinciyle üzerlerine düşen görevi yapmalarını beklediğimizi kamuoyu önünde deklere ediyoruz.”
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