Arda Turan koronavirüse yakalandı

Galatasaray forması giyen Arda Turan, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

BABEL HOLLANDA’DA KALACAK

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki gün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı belirtildi.

Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.

