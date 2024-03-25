"Ortak bir devlet mümkün değil"

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs’ta Türkler ile Rumların ortak bir devlet kurmasının mümkün olmadığının altını çizdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları kapsamında Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti tarafından düzenlenen konferansa ve iftar yemeğine katıldı.

Töre, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta bugün çoğunluğun Rum – Yunan ikilisinin elinde bulunduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadele ve Türk askerinin adaya gelmesi sayesinde Enosis’in gerçekleşmediğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarında canı ve kanı pahasına toprağından, bayrağından ödün vermediğini anımsatan Başkan Töre, bugünlere gelene kadar çok bedeller ödediklerini ifade etti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj arama gemilerini çekmesi ile KKTC’nin sonlanmasını isteyenlerin aynı olduğunu belirten Töre, kendileri için en büyük güvencenin Anavatan Türkiye ile Türk ordusu olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta Türkler ile Rumların ortak bir devlet kurmasının mümkün olmadığının altını çizen Töre, Kıbrıs’ı Girit yapacak tüm girişimlere karşı olacaklarını bildirdi.

