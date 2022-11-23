“O’nu her zaman özleyeceğiz”

Salih Miroğlu, 17’nci ölüm yıl dönümünde unutulmadı





Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu 17’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, Miroğlu’ndan çok şey öğrendiğini dile getirdi. Siyasete girişinde Miroğlu’nun etkisi olduğuna dikkat çeken Tatar, Miroğlu’nu, her zaman özleyeceklerini söyledi.

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Salih Miroğlu’nun her şeyden önce arkadaşı olduğunu ifade ederek, aynı kuşak olarak yakın arkadaşlıklarının üniversite yıllarından başladığını söyledi. Girne’de yeni limana giden yoldaki çemberin Miroğlu’nun zamanında olmadığını ifade eden Mehmet Ali Talat, orada bir kaza yaptığını anlattı. Miroğlu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde oraya bir çember gerektiğini sürekli Miroğlu’na söylediğini dile getiren Talat, sonuçta çember yapımının Miroğlu’nun döneminde başlatıldığını kaydetti. Miroğlu’nun, “O çemberi yaparsak, çemberin adını Talat Paşa koyacağız” dediğini dile getiren Talat, Miroğlu’nun esprili olduğuna değindi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Miroğlu’nun çok iyi bir hatip olduğunu herkesin bildiğini vurguladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, Miroğlu’nun çok dürüst bir insan, yurtsever olduğunu ve ülke için doğru gördüğü siyaset temelinde mücadele ettiğini söyledi. Parlamentoda kısa bir dönem birlikte bulunduklarını dile getiren İzcan, “UBP grubunun en etkileyici konuşmacısı, en etkileyici hatibiydi… Ama sıradan konuşma değil içinde siyaset olan program olan ideoloji olan politika olan bir çizgisi vardı. Onu dikkatle dinlerdim” diye konuştu.



