Salih Miroğlu'nun kızı Nazenin Miroğlu’ndan duygulandıran yazı

“Bazen tenime dokunan bir yağmur damlasında hissediyorum seni"

Merhum Salih Miroğlu'nun kızı Nazenin Miroğlu, ölüm yıl dönümünde babası için anlamlı bir yazı kaleme aldı. Babasını özlemle anan Nazenin Miroğlu, babasına olan özlemini, "Bazen tenime dokunan bir yağmur damlasında hissediyorum seni" dedi.“Şiir gibi kokan bakışların, hayat dolu gülüşlerin yansırdı gözlerimin içine. Cansu misaliydi başımı yasladığım omzun, yanağıma konan öpücüklerin. Yüreğe iyi gelen öyle güzel bir yanın vardı ki… Anneme verilen, bana verilen en değerli armağandın sen. Ne zaman ağaçlardan yapraklar düşmeye başlasa, güz yağmurları yağsa, bulutlanır içim, buğulanır gözlerim. Hayatın yazgısından habersiz, birlikte geçirdiğimiz son sabah böyle bir salı gününün sabahıydı. Son kez gülüşün gülüşümden öpmüş, son kez soluğun soluğuma karışmış. Seni evden işe uğurlarken biz son kez birbirimize sarılmışız. Varlığın şanstı, neşeydi, nefesti, filizlenen bir umuttu. Yokluğun boğazımdaki düğüm gibi, içimdeki titreyiş gibi, göz pınarlarımdan akan yaşlar gibi…. Tenine dokunamadan akıp giden yılların gölgesine rağmen hatıralarımız güneş gibi hayatımızı aydınlatmaya devam ediyor. Kalbimizde ve benliğimizde hep bizimlesin. Ardında kalan yığınlarca insanın hâlâ dilindesin; ‘o olsaydı…’ diye başlayan özlem ve övgü dolu arayış cümlelerindesin… Yaşamın boyunca kendine kattığın birikimle ve inandığın değerler ışığında akıttığın alın teriyle gurur duyuyorum. Gücü kutsamadan, insan ayrımı yapmadan herkese aynı ölçüde içtenlikle kucak açtığın için seninle gurur duyuyorum. Hayatı alnın dik, vicdanın hür yaşadığın için, hesapsızca sevip sevildiğin için seninle gurur duyuyorum. Gönüllerde iz bırakan temiz ismin bize bıraktığın en kıymetli miras. Bazen tenime dokunan bir yağmur damlasında hissediyorum seni. Bazen gökyüzünde kayıp giden bir yıldızda, bazen de eski bir şiirin mısralarında… Rengârenk bahar çiçekleri üzerinde kaldı bakışların, gülüşlerin. Rengârenk bahar çiçekleri üzerinde kaldı sevgimiz. Seni çok seviyorum.