“Öngörüsüzlük, herkesi yarı yolda bıraktı”

Ülkede pek çok sektörün öngörüsüzlükten yakındığını anımsatan CTP lideri Erhürman, bu konuda kimsenin sorumluluk üstlenmediğini dile getirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki öngörüsüzlüğün herkesi ve yaşamın tüm alanlarını yarı yolda bıraktığını ve bu sorunun çözümünün uzun vadeli kalkınma planından geçtiğini ifade etti. Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni (KTEMB) ziyaret ederek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Ülkede pandeminin açtığı yaraların sarılması ve sonrasında ise düzenli bir şekilde kalkınmayı sağlayabilmek için uzun vadeli kalkınma planlarının hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Bunu başaramazsak birçok işin altından kalkamayız” uyarısında bulundu. Ülkede pek çok sektörün öngörüsüzlükten yakındığını anımsatan Erhürman, bu konuda kimsenin sorumluluk üstlenmediğini dile getirdi.

Meslek örgütlerini öngörülebilirlik açısından güvenceye kavuşturmanın yollarından bahseden CTP lideri Tufan Erhürman, “Bizim bir şeyleri planlamamız, yaptığımız planı Meclis’ten geçirmemiz gerekiyor. Bu ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel anayasası şeklinde bir kalkınma planı çıkarmalıyız. Kullandırılacak arazilerden, ortaya konulacak tüm projelere kadar her şeyi bu metnin içerisine yerleştirmeliyiz” dedi. Mevcut durumla devam etmenin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, “Bunu yapmadığımız takdirde birçok iş insanının motivasyonu düşecek” dedi.

