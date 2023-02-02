Olmayan elektriğe iki katı fatura ödüyoruz!

Şubat ayı elektrik faturaları, vatandaşı çileden çıkardı. Geçtiğimiz aylara göre iki katı elektrik faturası ile karşılaşan vatandaşlar “Olmayan elektriğe mi yanalım, yoksa gelen iki katı gelen faturalara mı?” diye dert yandı



Şubat ayı elektrik faturaları, vatandaşı çileden çıkardı. Geçtiğimiz aylara göre 2 katı elektrik faturası ile karşılaşan vatandaşlar resmen küplere bindi.

Bir önceki ay 500 - 1500 TL ödeyen vatandaşa bu ay 2000 - 3000 TL fatura geldi. Bu tutar, bu ay bazı evlerde 4 bin- 6 bin TL'ye kadar çıktı.

Gelen faturalar karşısında, vatandaş öfkeden çılgına döndü. İsyan noktasına gelen vatandaşlar önceki ay faturalarının 2-3 katı tutarında gelen faturalar karşısında ne yapacağını şaşırırken, “nasıl ödeyeceğiz” isyanı yükseldi.

Hayatın giderek pahalandığı ülkemizde vatandaşlar, temel tüketim maddesi olan elektrik faturalarını nasıl karşılayacağını ve bu dondurucu soğuk günlerde nasıl ısınacağını kara kara düşünmeye başladı.

Sosyal medyada elektrik faturalarını paylaşan vatandaşlar "geçtiğimiz ay ne kadar tükettiysek bu ay da o kadar tükettik" diye isyan ederek yetkililere 'nasıl bu kadar fazla fatura geliyor?' diye sordu.

Vatandaş “Olmayan elektriğe mi yanalım, yoksa gelen 2 katı gelen faturalara mı diye sitem etti.

Bu kapsamda başta KIB-TEK olmak üzere hükümete de öfke arttı.



Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından böyle isyan etti:





































Ülkede elektrik kesintileri, vatandaşı canından bezdirirken, bir de üstüne fahiş elektrik faturaları gelmeye başladı.Şubat ayı elektrik faturaları, vatandaşı çileden çıkardı. Geçtiğimiz aylara göre 2 katı elektrik faturası ile karşılaşan vatandaşlar resmen küplere bindi.Bir önceki ay 500 - 1500 TL ödeyen vatandaşa bu ay 2000 - 3000 TL fatura geldi. Bu tutar, bu ay bazı evlerde 4 bin- 6 bin TL'ye kadar çıktı.Gelen faturalar karşısında, vatandaş öfkeden çılgına döndü. İsyan noktasına gelen vatandaşlar önceki ay faturalarının 2-3 katı tutarında gelen faturalar karşısında ne yapacağını şaşırırken, “nasıl ödeyeceğiz” isyanı yükseldi.Hayatın giderek pahalandığı ülkemizde vatandaşlar, temel tüketim maddesi olan elektrik faturalarını nasıl karşılayacağını ve bu dondurucu soğuk günlerde nasıl ısınacağını kara kara düşünmeye başladı.Sosyal medyada elektrik faturalarını paylaşan vatandaşlar "geçtiğimiz ay ne kadar tükettiysek bu ay da o kadar tükettik" diye isyan ederek yetkililere 'nasıl bu kadar fazla fatura geliyor?' diye sordu.Vatandaş “Olmayan elektriğe mi yanalım, yoksa gelen 2 katı gelen faturalara mı diye sitem etti.Bu kapsamda başta KIB-TEK olmak üzere hükümete de öfke arttı.Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından böyle isyan etti: Gaye Kok : Olmayan elektriğe geçen ayın iki katı fatura geldi. Bekir Morca : Temizinden 3 bin TL gelmiş. Dükkan işletiyoruz sanki, asgari ücret zammını almadan zam parasını aldılar zaten. Salih Yarış : 4411 TL fatura geldi. Isınma da klima olunca malum elektrik faturası uçuyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de elektrik kesiyorlar her gece gündüz. Mustafa Gül : Geçen ay 880 TL geldi, ocak ayı 1540 TL geldi. Fatma Karaaziz : 560 öderdim 1000 kusur geldi. Bir televizyon, bir buzluk başka elektrikli bir şey yok. Sema Meniz Deste : 2234.49 kuruşu da var. Küçük çocuğumla soğukta oturduğum günleri söylemek istemem bile. Kamil Karakuş : Genelde 1000 gelen elektrik faturası şimdi 1900 geldi. Emre Kılıçoğlu Geçen ay 2800 geldi, bu ay daha az kullandım dikkat edeyim dedim 3300 TL geldi Feridun Tahsin : Geçen ay 790 TL bu ay 3120 elektrik faturası geldi.