KTAMS, LAÜ çalışanların enflasyon altında ezilmemesi için 6 ayda bir hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması talebiyle bir günlük uyarı grevi yaptı. KTAMS Başkanı Bengihan çalışanların, Ocak 2022 ayından beridir aynı maaşı aldığına dikkat çekerek “Adım atmazlarsa bu ateş sizi de yakacak” uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hayat pahalılığı ödeneğinin çalışanların maaşlarına 6 ayda bir yansıtılması talebiyle Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) bir günlük uyarı grevine gitti.

KTAMS, talepleriyle ilgili adım atılmazsa grev ve eylemlerin artarak devam edeceğini açıklayarak, “Adım atsınlar, biz de bu ateşi söndürelim, yoksa bu ateş sizi de yakacak” uyarısı yaptı

Sendika yetkilileri, greve giden çalışanlarla birlikte LAÜ önünde basın açıklaması yaptı. Ateş yakan eylemciler “Vur Vur İnlesin, Yönetim Dinlesin” ve “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam” sloganları attı. Şarkıların çalınıp, halay çekilen eyleme CTP Milletvekili Armağan Candan da katılarak, destek belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı açıklamada, 10 yıldan beridir üniversitede eylem ve grev olmadığını ifade etti. Bengihan, çalışanların iyi niyet ve fedakarlık gösterdiğini ama gösterilen fedakarlığa cevap bulamadığını söyledi. 10 yıl sonra üniversitede çalışanları sokağa döken bir mütevelli heyeti olduğunu belirten Bengihan, yağmurun altında ekmek kavgası veren onurlu, gururlu LAÜ çalışanlarına sendikanın sonuna kadar destek çıkacağını kaydetti.

LAÜ’nün bölge halkına çok büyük bir katkısı ve ülkenin en güzide üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Güven Bengihan, çalışanların, Ocak 2022 ayından beridir aynı maaşı aldığına dikkat çekti. Bengihan, enflasyon karşısında daha fazla yoksullaşmamaları için hayat pahalılığı ödeneğinin 6 ayda bir çalışanlara verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Asgari ücrete bile yılda 3 kez artış yapılabileceğinin yasada düzenlendiğine işaret eden Bengihan, LAÜ çalışanlarının Temmuz 2022'de asgari ücretin altında maaş aldıklarını vurguladı. Mütevelli heyetinin “Biz cemile yardımı vereceğiz” yönünde açıklamalarda bulunduğunu savunan Bengihan, “Bu çalışanlar, ekmeğinin, alın terinin derdindedir. Sizin cemile yardımınıza yani sadaka gibi verilmesine ihtiyaçları yoktur” diye konuştu.

Çalışanların emeğinin karşılığını istediğini sadaka istemediğini ifade eden Bengihan, “Biz işçiyiz, köle değiliz ve köle olmayacağız” dedi.

Bengihan, hak arayan işçilere LAÜ’nün vakıf üniversitesi olduğu ve kar amacı gütmediği yönünde açıklama yapıldığına işaret ederek, “ ‘Biz hayır amaçlı hizmet veririz’ diyorlar. Sizin kendi çalışanınıza hayrınız yok. Nasıl başkasına hayrınız olsun” diye sordu.

“Vakıf üniversitesinin kendi çalışanlarına bile sahip çıkamadığını” öne süren Bengihan, çalışanların, emeğinin, gururunun kırılmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. “Okulda yıllardır süren baskı, mobbing ve her türlü tehdidin sineye çekildiğini" savunan Bengihan, “Proletaryanın, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Bu insanların da ekmeğinden başka kaybedecek bir şeyi yoktur. Kavgamız ekmek kavgasıdır, kavgamız insanca yaşayabilme kavgasıdır. Anlayana…” diye konuştu.

Çalışanlara “Aynı gemideyiz” yönünde sarf edilen sözleri de eleştiren Bengihan, “Aynı gemideyiz ancak siz kaptan köşkünde krallar gibi rahat, çalışanlar da kazan dairesinde açlığa, ekmeğe muhtaç…” ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyonun yüzde 94.51 olduğuna işaret eden Bengihan, hayatın iki katı pahalı olmasına karşın çalışanların aldığı maaşın bir yıldır aynı olduğunu söyledi. “Çalışanların tahrik edildiğini” ileri süren Bengihan, “Bugün çalışanların sabrının ne kadar taştığını herhalde anlamıştırlar” dedi.

Sağduyu çağrısı yapan Bengihan, “Çalışanların, 6 ayda bir hayat pahalılığı hakkını vermekle ilgili adım atsınlar, biz de bu ateşi söndürelim, yoksa bu ateş sizi de yakacak” dedi.

Dünkü grevin uyarı grevi olduğunu hatırlatan Bengihan, kararlılıklarını gösterdiklerini belirterek, “Bizim umudumuz var ancak umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Onu bilsinler… Bizim talebimiz ilgili adım almazlarsa önümüzdeki günlerde grev ve eylemlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Mücadele ateşinin yanmaya devam edeceğini kaydeden KTAMS Başkanı Bengihan, “Bu ateşi söndürmek de büyütmek de mütevelli heyetinde… Gelin çalışma barışını ve bu okuldaki huzuru birlikte sağlayalım” çağrısında bulundu.

