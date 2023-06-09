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“Olan, Kıbrıslı Türklere olacak!”

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CTP Genel Başkanı Erhürman, döviz konusunda “Olan, alım gücü düşen, alış veriş yapan Kıbrıslı Rumları, konut alan yabancıları seyretmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklere olacak!” dedi

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“Olan, Kıbrıslı Türklere olacak!”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 İngiliz Sterlini’nin 30 TL’yi zorladığına vurgu yaptı, “Olan, alım gücü düşen, alış veriş yapan Kıbrıslı Rumları, konut alan yabancıları seyretmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklere olacak!” dedi.
Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Sterlin 30 TL'yi zorluyor. TL'nin değer kaybı piyasaya kaçınılmaz olarak zamlarla yansıyacak.
Güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar için kuzeyden alışveriş yapmak daha da cazip hale gelecek. Dolayısıyla belli alanlarda talepte çok ciddi bir düşüş olmayacak.
Konutta da yabancıların mal alımında düşüş olmayacak elbette.
Maliye'nin gelirleri TL cinsinden artacak.
Olan, alım gücü düşen, alış veriş yapan Kıbrıslı Rumları, konut alan yabancıları seyretmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklere olacak!
Ülkede yabancı sayısı arttıkça kamu okullarından, kamu hastanelerinden hizmet almakta zorlanan, artan güvenlik kaygıları nedeniyle yaşam alanları daralan, çocukları, aş, iş, konut bulamayan, göç yollarına düşen Kıbrıslı Türklere!
Ekonomi bizim için artık bir var oluş meselesi! Doğru dürüst bir nüfus politikası, ekonomik, sosyal, kültürel planlama yapılmadıkça ve (stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi gibi) ciddi tedbirler alınmadıkça, bu var oluş kaygısını gidermek mümkün olmayacak.”
 
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