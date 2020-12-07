Öğrencilerin karantina masrafları için 10 milyon TL’lik kaynak yaratıldı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, gerek KKTC vatandaşı olup yurt dışından ülkeye gelecek öğrencilerimizin, gerekse ülkemizde eğitim gören tüm diğer öğrencilerin karantina süreci ile ilgili masraflarını karşılayabilmek için 10 milyon TL tutarında bir kaynak yarattıklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bugün bu konuda KKTC Meclisi’nde bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra basına yine aynı konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bugün yüce meclisimizde de yaptığımız konuşmada vurguladığımız gibi, 2020 Yılı Bütçesi içerisinde, Covid 19 için 155 milyon TL’lik ödenek kalemi ayarladık. Tamamı şu anda bitmiştir. Bu miktarın yaklaşık 100 milyon TL’lik kısmını karantina sürecine harcadık. Dünya’da eşi benzeri olmayan karantina sürecinde, bir tur operatörü gibi, kimi gün 6 bin 311 kişi, kimi gün 3 bin 500 kişiyi tesislere yerleştirdik. Şu anda 46 tesiste 2 bin 828 kişi kalmaktadır. Biz kimseyi bu konuda ayrı tutmadık. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlarla vatandaşımızın, öğrencimizin, oturma izinli, çalışma izinli kişilerin karantina süreçlerini bu güne kadar ödedik. Taşıma ücretleri dahil. Sadece Maliye Bakanlığı yapmadık. Tur operatörü gibi sağlıklı bir şekilde insanlarımızı yerleştirmek için bire bir ilgilendik. 9 Mart 2020’den bu güne kadar ülkemizdeki toplam vaka sayısı bin 176. Güney’de 12 bin 451. Sadece Aralık ayı başından bugüne kadar KKTC’de vaka sayısı 68, Güney’de bin 886. Başarılı olup olmadığımızı rakamlarda görürsünüz. Elbette her şeyin bir bedeli vardır. Maliye Bakanlığı olarak hiç aciz olmadık. Sağlık Bakanımız ve Eğitim Bakanımız bunun şahitleridir. Çocuklarımızın Mart ve Nisan aylarında evlerine ulaşabilmesi için charter uçak seferleri düzenledik. Tüm bedeli Maliye Bakanlığı karşıladı. Getirilemeyen ve burs da alamayanlar için 2 kez olmak kaydıyla bin 700 TL’lik aylık katkı sağladık. Geldiğimiz noktada bütçe yaratamamaktan dolayı ortaya çıkan sıkıntılar ve ödeme kalemlerindeki yetersizliklerden dolayı, bazı kararlar almak zorunda kaldık. Ama yine de Eğitim Bakanlığı ile yeniden değerlendirip, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan dönemde ülkeye gelmesini beklediğimiz 5 bin öğrencinin karantina süreçlerinde sıkıntı olmaması için gerekli çalışmayı tamamladık. 10 milyon TL’lik bir kaynağa ihtiyacımız söz konusuydu ve bu miktarı sağlamak için Maliye Bakanlığı’ndaki çalışmalarımız bugün tamamlandı. Hem KKTC yurttaşı öğrenciler ve diğer öğrencilerimiz, hem de Sağlık Bakanlığı’nın tedavi maksadıyla yurt dışına sevk ettiği vatandaşların dönüşlerindeki karantina ücretleri için ödenek hazırlandı. Ayrıca hatırlatmak isterim ki, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tüm yabancı öğrencileri ülkeye gelmiştir. Bu öğrencilerin karantina süreçlerinin maddi kaynağını sağlayan da bakanlığımızdır.”