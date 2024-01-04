İsias Otel’in projesini çizen mimar Erdem Yıldız “Benim, 1995 – 2000 yılları arasında binanın inşaat mühendisi veya müteahhidi olduğum ifade ediliyor. O tarihlerde ülkede bile yoktum” dedi

İsias Otel Davası’nda mahkeme, sanıkları dinledi. Bu kapsamda İsias Otel’in projesini çizen mimar Erdem Yıldız savunmasını yaptı.

Yıldız, “Benim, 1995 – 2000 yılları arasında binanın inşaat mühendisi veya müteahhidi olduğum ifade ediliyor. O tarihlerde ülkede bile yoktum” dedi.

Yıldız, raporda statik projeden bahsedildiğini, ancak “mimar ve statik ifadelerinin yan yana gelemeyeceğini” iddia ederek, “Statik ile ilgili kısımlar benimle alakalı değil. Ben statikçi ya da mühendis değilim. Ben mimarım. Projenin uygulanması ile ilgili sorumluluğum var. Mimari projeyi hazırlamamı istediler sadece. Ben binayı 3600 m2 inşaata başladım ve o şekilde teslim ettim” ifadelerini kullandı.

Yıldız, proje mühendisinin, binayla ilgili mesulünün 2001 ve 2003 yılları arasında olduğunu söyledi.

Duruşmada müştekileri temsilen Avukat Çetin Arslan, Sanık Erdem Yıldız’a soru yöneltti.

Arslan’ın “Yapı ruhsatında sizin isiminiz görünüyor” demesi üzerine Yıldız, statik projede isminin olmadığını, yapı ruhsatına ise ya bilerek ya da sehven kendi adının da yazıldığını ancak kendisinin belgelere imza atmadığını iddia etti. Çetin Arslan’ın 1993 tarihli mimari projeyi inceleyip incelemediğini sorması üzerine Yıldız, projeyi görmediğini, 2000’li yıllardan sonra inşaatta kendisi ölçü alarak yeni bir mimari proje hazırladığını kaydetti. Arslan’ın 1993’te konut olarak başlanan mimari yapının nasıl otele dönüştürüldüğü sorusuna yanıt veren Yıldız, “Mimari projeyi görmedim ama o zamanlarda da projede lobi vardı” dedi.

Müştekileri temsilen Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu’nun “statik projede imzanız var mı” sorusuna cevaplayan Yıldız, evraktaki imzanın kendisine ait olup olmadığını hatırlamadığını, evrakı çok ciddiye almadığını söyledi. Koçoğlu’nun ikinci ruhsatta “asma kat” olmadığını söylemesi üzerine Yıldız, 2001 yılındaki mimari projede de asma katın olduğunu savundu.





