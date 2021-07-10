Dr. Sibel Siber, 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün ardından duygulandıran bir yazı paylaştı





Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Güzelyurt’ta feci şekilde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün ardından sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Siber’in paylaşımı şöyle:

“Ve bir güzel çocuk veda etti zamansız... Henüz 15 yaşında ... iş kazasında... ekmek kavgasında... Tarifsiz bir acı...

Ah!...Çocuk.

Çıkarsam işçi tulumunu

Çiçeklesem okul yolunu...

Saklambaç oynasam senle,

Bulsan kayıp çocukluğunu...

O tuğlayı elinden alsam

Çocuk masalları anlatsam

Şarkı kondursam dudağına,

Top verebilsem kucağına...

Düdük çalsa; oyun başlasa,

Koşsan saklı çocukluğuna..

O çekici elinden alsam

Çocukluğunu yaşatsam

Çıkarsam gecenin rengini,

Düşüne koysam sevincini...

Aydınlatsam karanlığı,

Bulsan çocuk neşelerini...

O keskiyi elinden alsam

Çocukluğuna kavuşsan”

(S.Siber)



