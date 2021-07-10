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O çekici elinden alsam, çocukluğunu yaşatsam…

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Dr. Sibel Siber, 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün ardından duygulandıran bir yazı paylaştı

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O çekici elinden alsam, çocukluğunu yaşatsam…

 
Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Güzelyurt’ta feci şekilde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün ardından sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Siber’in paylaşımı şöyle:
“Ve bir güzel çocuk veda etti zamansız... Henüz 15 yaşında ... iş kazasında... ekmek kavgasında... Tarifsiz bir acı...
Ah!...Çocuk.
Çıkarsam işçi tulumunu
Çiçeklesem okul yolunu...
Saklambaç oynasam senle,
Bulsan kayıp çocukluğunu...
O tuğlayı elinden alsam
Çocuk masalları anlatsam
Şarkı kondursam dudağına,
Top verebilsem kucağına...
Düdük çalsa; oyun başlasa,
Koşsan saklı çocukluğuna..
O çekici elinden alsam
Çocukluğunu yaşatsam
Çıkarsam gecenin rengini,
Düşüne koysam sevincini...
Aydınlatsam karanlığı,
Bulsan çocuk neşelerini...
O keskiyi elinden alsam
Çocukluğuna kavuşsan”
(S.Siber)
 
 
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