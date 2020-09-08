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Nöbetçi eczaneler (8 Eylül 2020)

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Nöbetçi eczaneler (8 Eylül 2020)

LEFKOŞA

İSMET ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B

0392 228 15 40

YEŞİM ECZANESİ

Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy

0392 225 69 18

PERVİN ECZANESİ

HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

03922252818

GİRNE

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

03928152150

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

03928153620

MAĞUSA

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.

03923655959

ECE ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

03923663846

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:112

03927144790

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

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