Nöbetçi eczaneler (8 Eylül 2020)

LEFKOŞA
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B
0392 228 15 40
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy
0392 225 69 18
PERVİN ECZANESİ
HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI
03922252818
GİRNE
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
03928153620
MAĞUSA
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.
03923655959
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
03923663846
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112
03927144790
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470