Nizam:"Üreticimizin geleceğini güvence altına almak için çaba gösteriyoruz"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve birliğin 81’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nizam, mesajında, 81 yıl önce, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin kurulduğunu anımsatarak, "Birliğin temelleri, o zorlu dönemlerde Kıbrıs Türk köylüsünün haklarını korumak, onlara destek olmak için atıldı. Bugün ise aynı misyonla üreticimizin geleceğini güvence altına almak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu koşullarda çalışan çiftçilerin katkılarının önemine işaret eden Nizam, çiftçilerin, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının temel direği olduğunu, üreten gelecek nesil için mücadele ettiğini vurguladı.

Nizam, "81 yıl önceki mücadele ruhu bugün de yaşamaya devam ediyor. Çiftçilerimiz, ekonomik zorluklarla başa çıkmak için el ele veriyorlar. Bu bayramda, tüm emekçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bereketli hasatlar dilerim." dedi.

