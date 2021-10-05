



Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, açılamayan Meclis Genel Kurulu hakkında değerlendirmede bulundu.

Bekleyişi “vaka-i adliye” olarak değerlendiren Atakan, “Bu hükümet döneminde, bu meclis çatısı altında yaşamaya alıştığımız klasik pazartesi günü. 3 yıldır vekilim anacak ilk defa bu hükümet döneminde bunları görüyorum. Muhalefet burada ancak hükümetin yeterli sayısı yok. Her platformda ‘Biz azınlık değil biz çoğunluğuz’ diyen hükümet nisabı sağlayamamış durumda. Yok hükmündeki yapıda devam ettiği sürece bizlerde bu gibi durumları yaşamaya devam edeceğiz gibi duruyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan nisap sorununu eleştirdi.

Atakan’ın paylaşımı şöyle:

“Meclis cephesinde bir değişiklik yok. Mevcut hükümet ile hayatımıza giren nisap sorunsalı nisap rezaletine dönüştü. Hükümetin başı neşesinden birşey kaybetmeden devam ediyor.

