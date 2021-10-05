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Mutlulukları yüzlerine yansıdı

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Feray Ergin –Temel Lefkonuklu ailesinin güzeller güzeli kızı Bikem ile Hatice – Başaran Düzgün çiftinin yakışıklı oğlu Hasan geçtiğimiz hafta yapılan muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.

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Mutlulukları yüzlerine yansıdı
 
Perşembe akşamı Lefkoşa’daki The Paradise Park’ta yemekli gerçekleşen  düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Deniz Düzgün ve Sayra Lefkonuklu yaptı. 
Düğün Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde kısıtlı sayıda davetliyle gerçekleşirken, genç çifti ailesi ve yakın arkadaşları bu mutlu günde yalnız bırakmadılar.


Genç çiftin mutlulukları yüzlerine yansırken, gece boyunca davetlilerle ilgilenerek mutluluklarını paylaştılar.
 
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