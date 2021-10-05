Mutlulukları yüzlerine yansıdı

Feray Ergin –Temel Lefkonuklu ailesinin güzeller güzeli kızı Bikem ile Hatice – Başaran Düzgün çiftinin yakışıklı oğlu Hasan geçtiğimiz hafta yapılan muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.



Perşembe akşamı Lefkoşa’daki The Paradise Park’ta yemekli gerçekleşen düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Deniz Düzgün ve Sayra Lefkonuklu yaptı.

Düğün Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde kısıtlı sayıda davetliyle gerçekleşirken, genç çifti ailesi ve yakın arkadaşları bu mutlu günde yalnız bırakmadılar.





Genç çiftin mutlulukları yüzlerine yansırken, gece boyunca davetlilerle ilgilenerek mutluluklarını paylaştılar.



Perşembe akşamı Lefkoşa’daki The Paradise Park’ta yemekli gerçekleşen düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Deniz Düzgün ve Sayra Lefkonuklu yaptı.Düğün Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde kısıtlı sayıda davetliyle gerçekleşirken, genç çifti ailesi ve yakın arkadaşları bu mutlu günde yalnız bırakmadılar.Genç çiftin mutlulukları yüzlerine yansırken, gece boyunca davetlilerle ilgilenerek mutluluklarını paylaştılar.