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Nil Burak yoğun bakımda

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Nil Burak yoğun bakımda

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Nil Burak’ın yoğun bakımda olduğunu duyurarak dua istedi.

Kıbrıslı ünlü sanatçı Nil Burak’ın Kıbrıs’ta acilen ameliyata alındığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Burak’la ilgili bilgiyi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Ünlü sanatçı için dua isteyen Akay, “Değerli sanatçımız Nil Burak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta bağırsak düğümlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatta, Nil Burak’ın ince bağırsaklarından 50 santimlik bir bölümü alındı. Ameliyat sonrası solunum sıkıntısı nedeni ile yoğun bakıma kaldırılan sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerini kullandı.

5 GÜN ÖNCE NİL BURAK İÇİN KAN ARANDIĞI BİLDİRİLMİŞTİ
Kıbrıslı Türk sanatçı Nil Burak için 28 Temmuz Çarşamba günü acilen kan arandığı bildirilmişti.

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