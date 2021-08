YDÜ'nün ilk burun spreyi Olirin eczanelerde

Yenilikçi vizyonu, genç ve dinamik kadrosu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ne dünya standartlarında ilaç tedarik eden yeni nesil ecza deposu İkas Pharma, 1500 m2 depo alanıyla, ilaçlara ilaveten medikal cihaz, dermokozmetik, ıtriyat ve OTC ürün gruplarını zamanında ve en üst kalite standartlarında, sevdalısı olduğumuz ülkemiz insanlarına ulaştırmayı amaçlıyor. Her hastane ve eczanenin ihtiyaç farklılıklarını göz önünde bulunduran İkas Pharma kalite ve fiyat avantajı sunarak işletmeye özel hizmet sağlıyor.

İkas Pharma hizmet ve ürün portföyünü zenginleştirme yolunda her geçen gün yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu adımlardan biri de Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan MAGI Grubu ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA)ortaklığında geliştirilen bir burun spreyinin adamız halkına sunulması oldu.

“Hayata Güvenle Karış: Olirin NazalSprey”

Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan MAGIGrubu ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği’nin ortak bir projesi ile hayata geçirilen ve zeytin yapraklarından ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen vetamamen doğal bir ürün olarak sunulanOlirin Nazal Sprey’in,KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde gerçekleştirilecek tüm üretim, pazarlama ve dağıtım faliyetlerine ilişkin haklar Yakın Doğu Oluşumuna ait.İkasPharma da bulunuyor.

İkasPharma Genel Müdürü Hasan Kölel, yeni ürün hakkında merak edilen sorulara şu yanıtları verdi:

“ IkasPharma olarak, ürünün geliştirilmesi ve üretim aşamaları hakkında bilgi alabilir miyiz?

-Olirin Nazal Sprey, Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan MAGI Grubu ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği’nin ortak bir projesidir. Ürünün SARS-CoV-2 (Covid-19) virüsü üzerindeki potansiyel koruyucu, inhibitor ve güvenilirlik pilot çalışmaları Yakın Doğu Üniversitesi, Erciyes ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve İtalyan araştırmacılar tarafından yapılmış ve tıp literatüründe yayınlanmıştır.

Ürünümüzün KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde üretim, pazarlama, dağıtım hakkı ve patenti, Yakın Doğu Oluşumuna aittir. Olirin Nazal Sprey kendi patent hakkı bölgesi içinde Yakın Doğu Oluşumunun tescilli markasıdır.

Olirin Nazal Sprey nedir, içeriği nelerden oluşmaktadır; ne amaçla kullanılmaktadır?

-Olirin Nazal Sprey, buruna püskürtme yoluyla uygulanan bir spreydir. Doğal bir üründür. Aktif etken maddeleri hidroksitirozol ve alfa siklodekstrin olup, zeytin yapraklarından ekstraksiyon yöntemi ile elde edilir. Hidroksitirozol; antiviral, antienflamatuvar ve antioksidan özellikleri olan bir etken maddedir.

Alfa siklodestrin ise, hücre zarlarındaki fosfolipid ve sfingolipidleri azaltıcı etki gösterir. Bu etki, SARS-CoV-2 (Covid19) virüsünün bağlandığı ACE2 reseptörlerinde belirgindir.

Olirin Nazal Sprey, üst solunum yoluyla bulaşan virüslere bir bariyer (kalkan) oluşturarak, fiziksel bir savunma sağlar. Bu virüslerin inaktive edilerek, bulaşıcılığının engellenmesine katkıda bulunur. Olirin Nazal Sprey, üst solunum yollarından bulaşabilecek virüslere karşı korunma için, yılın her döneminde kolaylıkla ve güvenle kullanılabilir.

Olirin Nazal Sprey nasıl kullanılır, hangi durumlarda yararlıdır?

-Olirin Nazal Sprey‘in ideal kullanım şekli, günde 2-3 kullanım ile burun deliklerine toplam 8 puf (püskürtme) uygulamadır. Kapak çıkarıldıktan sonra, sprey burun deliklerine sokularak, mekanizma yardımı ile püskürtme gerçekleştirilir. Sabahları her iki burun deliğine ayrı ayrı 2’şer puf, öğleyin 1’er puf ve akşam saatlerinde 1’er puf ile günlük toplam 8 spreylik doz sağlanır. Bir diğer kullanımda ise, sabahları ve öğleden sonra (saat 15 sularında) her iki burun deliğine ayrı ayrı 2’şer puf uygulama ile toplam doza ulaşılabilir. Olirin Nazal Sprey, üst solunum yollarından bulaşabilecek virüslere karşı korunma önlemi için, yılın her döneminde kolaylıkla ve güvenle kullanılabilir.

İkas Pharma olarak ürünün pazarlamasında neler amaçlandı?

-İkas Pharma, Olirin Nazal Sprey’i KKTC’de kullanıma sunarak; Covid-19 pandemisinin seyri sırasında aşılar ile elde edilen başarılı sonuçların yanı sıra, son kullanıcıların kişisel korunmalarına yeni ve farklı bir ürünle katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Olirin Nazal Sprey’i nerelerden temin edebiliriz?

-Olirin Nazal Sprey’i KKTC’deki tüm eczanelerden temin edebiliyor olacaksınız, zaman içerisinde talep ve tanınırlığa paralel olarak internetteki sağlık sitelerinden de siparişe açmayı düşünüyoruz.

İkasPharma olarak, yeni projeleriniz, farklı iş birlikleri veya pazara girmesi düşünülen yeni ürünler hakkında önümüzdeki dönem planlarınız nelerdir?

-İkas Pharma, fayda ve maliyet esaslarını göz önünde bulundurarak Türkiye ve yurtdışından bir çok dağıtıcı firma ve üretici firma ile her tür ilaç, tıbbi malzeme, dermokozmetik, vitamin ve besin destek preparatları tedariği hususunda fark yaratacak anlaşmalara imza atmış ve atmaya devam edecektir. Bu ürünlerden mümkün olanları ise; Olirin Nazal Sprey örneğinde olduğu gibi, KKTC ve/veya Türkiye’de özel üretip, İkas Pharma markası altında pazarlamayı hedeflemekteyiz. Bu hafta itibariyle Olirin Nazal Sprey’i İkas Pharma ayrıcalığıyla tüm eczanelerden temin edebilirsiniz ”Lha