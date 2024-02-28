"Ne yapılması gerekirse süratle yapılmalı"

Bakanlar Kurulu, sahte diploma soruşturması ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Tatar, "Böyle olayların bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa bir an önce o yönde hareket edilmelidir" dedi

Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlığa gelişinde Başbakan Ünal Üstel tarafından karşılandı. Bakanlar Kurulu toplantısı saat 16.00’da başladı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sahte diploma soruşturması ile ilgili hükümet yetkililerinden bilgi aldığını söyledi.

Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile konuştuklarını; YÖDAK ile birlikte bu konuyla ilgili acilen çalışma başlatmalarını istediğini kaydetti..

Tatar, “Üniversitelerimiz bu ülkenin göz bebeği. Böyle olayların bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa bir an önce o yönde hareket edilmelidir. Hükümet de aynı görüşte ben de. Ne yapılması gerekirse süratle yapılmalıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, kurumsal olarak tüm bu üniversitelerin izlenmesi ve YÖDAK tarafından denetlenmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerek, DAÜ ile hükümet arasında yapılan toplantıyla da sorunlarla ilgili bir uzlaşıya varıldığını öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

