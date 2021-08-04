“Ne Tatar’dan ne Saner’den açıklama yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, GKK kararına ilişkin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklama yapmaya davet etti



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun (YDK); “GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman'ın emekliye sevk edilmesi ve bu yıl için Kıbrıslı Türk Komutan Yardımcısı atanmaması” yönündeki kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklama yapmaya davet etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP lideri Erhürman, “Ne Sayın Tatar’dan ne de Sayın Saner’den tek bir açıklama gelmedi. ‘Komutan Yardımcılığı’ makamı sembolik da olsa önemlidir. Kıbrıslı Türk GKK mensuplarının çıkabileceği en yüksek makamdır” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Bir açıklama yaparak sebebini ortaya koyacak kadar dahi değeri yok mudur sizin için?” diye sordu.

Öte yandan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Erhürman, “UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti”nin Anayasayı da hukuku da tanımadığını savundu.

“Hukuku ve Anayasa’yı tanımayan bir hükümetle” karşı karşıya bulunulduğunu savunan Erhürman, Anayasa’ya aykırı olduğu bilinmesine ve itiraf edilmesine karşın yürürlüğe konulan yasa gücünde kararnameler, Anayasa hükmüne rağmen on gün içinde atanmayan bakan, Anayasa ve yasa hükmüne rağmen Haziran ayında yapılmayan ara seçim gibi örneklerin hükumetin hukuk tanımazlığının hangi boyutlara ulaştığının en açık göstergeleri olduğunu öne sürdü.

