“Türkiye ile Akıncı’nın arasını Anastasiadis açtı”

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, Türkiye ile Akıncı'nın arasının açılmasının Anastasadis'in "iki devlet yalanı" olduğunu söyledi



İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Maraş açılımını eleştirdi, ne bizim ne de Türkiye’nin dünyayla kavga edecek kapasitemiz yoktur” dedi.

Talat, Rum Lider Anastasadis’in iki devletli çözüm modelini ortaya atan kişi olduğunu anımsatarak “bunu dünyanın gözüne sokmamız gerekirdi ama yapmadık” diyerek, Türkiye ile Akıncı’nın arasını açılmasının temel nedeninin bu olduğunu kaydetti

“Maraş konusunda ciddi kafa karışıklığı var” diyen Talat, Türkiyeli yetkililerden farklı KKTC’li yetkililerden farklı açıklamalar geldiğini savundu.

Talat şöyle konuştu

“Maraş BM ile istişare ederek yapılmalıydı. Diyalog kurulmadığı için BM, ABD, Avrupa Birliği, AB Konseyi, AB Parlamentosu, Fransa, 5 daimi üye, hepsi buna karşı çıktı. Bu açılımdan Türkiye’yi sorumlu tuttu, Maraş’tan elini çek” dedi. Dünyanın bu kadar çok tepkisini çekecek yüzde 3.5 bize ne kadar fayda sağlayacak bunu değerlendirmek lazımdı. Şimdi biz de dünyayı protesto ediyoruz, eskiye döndük. Başka yaptığımız bir şey yok! Diyalog kurmalıydınız, bunları engellemeniz gerekirdi. Dünyayla kavga etme kapasitemiz yoktur. Bizim değil Türkiye’nin de yoktur. Bir kavga etti, Türk Lirası yerlerde sürünüyor.”

Talat’a göre Türkiye’nin dış politikası günü birlik gidiyor…

Talat “Emin değilim, Türkiye’nin de maalesef uluslar arası politikaları günü birliktir. Ben çok yakından biliyorum, bu değişmedi yıllardır. Protest bir yaklaşımla dış politika yürütülüyor, bu bizim için çok büyük bir sorun oluyor. Çünkü izolasyon altında olan biziz” dedi.

Talat, “Maraş açılımı Rumları bir çözüme zorlar mı?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Olabilir ama bu bizim tutumumuza bağlı. Anastasiadis’in Crans Montana’dan kurtulmak için söylediği iki devleti görüşmeye hazırım deme yalanı nedense bir türlü yüzüne vurulmuyor. Bunu sadece Mevlüt Çavuşoğlu’na değil Rum Başpiskopos Hrisostosmos’a da bunu söyledi Anastasaidis. Bunu alıp yola çıkmamız lazımdı. Hrisostomos bu konuda açıklama yaptı. Söylediklerinden caydı. Böylesine gayrı ciddi bir liderin dünyada hala daha esamesinin okunması bizim başarısızlığımızdır. Seçimi için yalan söyleyen, Türkiye’yi de kandıran hatta bu kışkırtmalardan dolayı Sayın Akıncı’yla da büyük kavga yaşadı Türkiye. Bunu ele alıp yola çıkarak tüm dünyada O’nu mahcup etmek gerekirdi. Sayın Tatar’ın seçimi öncesinden bahsediyorum. Sayın Akıncı’nın cumhurbaşkanı olduğu dönemde Türkiye KKTC liderliği kavgası içine girmek yerine Anastasasidis’in bu tutumunu dünyaya deşifre etmemiz lazımdı. Güvenlik Konseyi kararlarının dışında davrananın Anastasadis olduğunu anlatmamız lazımdı. Oysa şimdi bu kuralların dışına çıkan taraf biz olduk.

