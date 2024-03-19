Narenciye Kesim Ekipleri Birliği, uyarıda bulundu

Narenciye Kesim Ekipleri Birliği, üçüncü ülkelerden narenciye işçisi getirilmesi halinde grev yapacakları uyarısında bulundu

Narenciye Kesim Ekipleri Birliği, ülkede işçi sıkıntısı bulunmamasına rağmen bazı kesimlerin işçi sıkıntısı varmış gibi göstererek ülkeye işçi getirip rant sağlamaya çalıştığını savunarak, işçilerin getirilmesi halinde birliğin greve gideceği ve kesimin süresiz olarak durdurulacağı uyarısında bulundu.



Açıklamada, yeşillenme hastalığı nedeniyle hasatın ağır ilerlemesi, ihracatın da bu doğrultuda yavaş devam etmesi üzerine 10 ekip ve 250 işçinin boşa çıktığı ve Türkiye’ye geri dönüşler yaşandığı, dolaysıyla işçi sıkıntısı bulunmadığı belirtildi.

Cypfruvex Ltd. Müdürü'ne eleştirilerde bulunulan açıklamada, "rant sağlamak için işçi sıkıntısı varmış gibi gösterilerek üçüncü ülkelerden gereği olmadığı halde 400’e yakın işçiyi bölgeye getirmenin planlandığı" iddia edildi.

Hasat ile ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, “İhtiyaç duyulduğu takdirde birliğimize bağlı üyeler gereken işçileri ülkeye getirip hasatı yapabilecektir. Üçüncü ülkelerden gelen işçi adı altındaki kişilerin yüzde 80’inin yasa dışı yollarla güneye geçmekte olduğunu herkes tarafından bilinmektedir” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, bu işçilerin ülkeye getirilmesinin hem bölgedeki kesim ekiplerini işsiz bırakacağı hem de kaosa neden olacağı görüşü belirtildi.

