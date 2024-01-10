Narenciye Kesim Ekipleri Birliği süresiz greve gittiğini açıkladı

Narenciye Kesim Ekipleri Birliği Başkanı Coşkun İşkey, 2023-2024 yılı narenciye hasat sezonu maliyet hesaplamalarının birlikten görüş alınmadan yapıldığı gerekçesiyle süresiz greve gittiklerini açıkladı.



Yazılı açıklama yapan İşkey, artan asgari ücret ve hayat pahalılığı karşısında ihracatçı birlikler ve CYPFRUVEX Limited'in verdiği fiyatın düşük kaldığını, bu fiyatlarda çalışamayacaklarını bu nedenle süresiz grev kararı aldıklarını duyurdu.

İşkey, 2023-2024 yılı narenciye hasat sezonu maliyet hesaplaması yapılırken birlikten hiçbir teklif alınmadığını, ihracatçı birlikler ve CYPFRUVEX Limited’in ‘kendi çıkarlarını gözeterek maliyet hesaplamaları yapılarak ton başı fiyat açıklandığını savundu.

Teklif istenmemesine rağmen birliğin tarafları ve maliyetleri kurtaracak şekilde teklifte bulunduğunu kaydeden İşkey, birliğin gelecek olan ve getirdiği personeli çalıştırabilmek için teklifi kabul etmediklerini taraflara bildirdiğini ifade etti.

