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Nalbantoğlu Kalkındırma Derneği’ne Yeni Başkan

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin genel başkanlığına Dr. Hasan Birtan getirildi

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Nalbantoğlu Kalkındırma Derneği’ne Yeni Başkan
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin genel başkanlığına Dr. Hasan Birtan getirildi.


Dernekten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, 6 Mayıs’ta yapıldı.
Genel Kurulda belirlenen yönetim kurulu, yaptığı görev bölümünde Dr. Hasan Birtan’ı dernek başkanlığına getirdi.
Yeni oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Dernek Başkanı Dr. Hasan Birtan, Sekreter Fatma Özerman, Mali İşler Sorumlusu Cevdet Safkara, faal üyeler Kemal Oktar, Nurettin Balkanlı, Selda Kansu ve Eray Ulueren."
 
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