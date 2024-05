Naimoğulları: “3-5 saat içinde her şey belli olacak”

Naimoğulları, Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada “Süreci birlikte göreceğiz. 3-5 saat içinde her şey belli olacak. Görüşme olabilir ya da olmayabilir. Eylem devam ediyor” ifadelerine yer verdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada “Süreci birlikte göreceğiz. 3-5 saat içinde her şey belli olacak. Görüşme olabilir ya da olmayabilir. Eylem devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

İthal etin Yeni Zelanda’dan geleceğini öğrendiklerini ifade eden Naimoğulları, bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Başbakanın söylemlerinin “kızıştırıcı” olduğunu savunan Naimoğulları, söz konusu süreçte bir karar aldıklarını ve birçok bölgede et tanzim satış noktaları açma düşünceleri olduğunu ifade etti.

Naimoğulları, “‘Kendi ürettiğimiz hayvanı, kendimiz satabilir miyiz?’ diye düşündük. Birçok kasap aradı. Bu süreçte çok büyük sıkıntı duyacaklarını söylediler.” dedi.

Her zaman diyalogdan yana olduklarını kaydeden Naimoğulları, “Geldiğimiz noktada bugün yarın bu sürecin nereye gideceği belli olacaktır. Piyasa ortamı geriliyor. Biz kılıç çekmiyoruz. Diyalog ortamı kurarak bir çözüm bulmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Ölmek var dönmek yok” diyen Naimoğulları, eylem sürecinin devam ettiğini kaydetti.



“Kurbanlık isteyen halkımız, bir tosun, bir kuzu… Hayvancıdan alabilirler”



Üreten insanların daha da zor durumda kalacağının aşikar olduğunu ifade eden Naimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu yola çıktık ve eyleme devam ediyoruz. Kurbanlık isteyen halkımız, bir tosun, bir kuzu hayvancıdan alabilirler. Kimseyi bu konuda mağdur etmeyiz. Bugünkü süreci göreceğiz. Görüşme olabilir ya da olmayabilir.”

Tarım Bakanı’nı eleştiren Naimoğulları, algı yaratılmaya ve hayvancıları bölmeye çalışıldığını öne sürdü.

Sendikalarla sürekli istişare içinde olduklarını kaydeden Naimoğulları, bazı duyumlar aldıklarını söyledi, “Ben duyumlarla bir yere varmam. Süreci birlikte göreceğiz. 3-5 saat içinde her şey belli olacak” dedi.

“Hayvancıyı kucaklayıcı olacaksınız. Nedir bu düşmanlık” diyen Naimoğulları, diyalog çağrısını yineledi.