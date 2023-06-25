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Naci Talat, Pazartesi kabri başında anılacak

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Naci Talat, Pazartesi kabri başında anılacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 32’nci yıl dönümünde Pazartesi anılıyor.
CTP’den yapılan açıklamaya göre anma töreni saat 09.30’da Naci Talat’ın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında yer alacak.
 
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