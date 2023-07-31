banner913
banner932
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
11 0
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
7 0
 
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
265 0
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
21 0
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
24 0
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
26 0
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
25 0
banner964

“Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz”

banner476

Esentepe - Bahçeli Anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in sevenleri, Girne’de eylem yaptı, adalet çağrısında bulundu

banner825
“Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz”
Esentepe - Bahçeli ana yolunda 19 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden traktörün sürücüsü 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in sevenleri Girne’de eylem yaptı.
Nergiz’in ailesi ve arkadaşları, önceki gün Girne Özgürlük Anıtı’nda “Kaza kader değil cinayet”, “Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz” çağrısında bulundu.
Sloganlar atan, pankartlar taşıyan Mustafa Nergiz’in sevenleri, adalet çağrısında bulundu ve alkol alıp yola çıkarak bir can almanın bedelinin ağır olması gerektiğini vurguladı. Eylemciler, kazaya yol açan kişinin en ağır cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.