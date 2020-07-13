CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uyduya çıkmayla özel televizyonların başka ülkelere de sesini duyurabildiğini ancak ülkede durumun farklı olduğunu, uyduya çıkılmadığı hallerde kendi ülkemizde de televizyon kanalının sesini duyuramadığını belirtti.

Bu koşullarda yayın yapan yayın kuruluşlarının Türk hukukuna uymak zorunda olduğunu, buna uymadıkları takdirde uydudan çıkarıldıklarını ve faaliyetlerine devam edemediklerini belirten Erhürman, “Diyalog TV’ye bir yaptırım tabii oldu ve KKTC’de de izlenilirliğini yitirdi. Bunun çözümü için kendi yayın platformumuzu oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Siyasi partilerin sürekli kamunun şişkin olduğunu söylediğini, bunu önlemek için bazı tedbirler alındığını, kamuoyunda “Göç Yasası” olarak bilinen yasanın da bu çerçevede çıkarıldığını söyleyen Erhürman, maaşlar düşerse kamunun tercih edilmeyeceğinin umut edildiğini ancak esas tercih sebebinin maaş değil güvence olduğunu, dolayısıyla kamunun tercih edilmeye devam edildiğini söyledi.

“ESAS FORMÜL ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAYI GÜVENCELİ HALE GETİRMEK… PANDEMİ İLE HÜKÜMET ÖZELE SAHİP ÇIKMAYACAĞINI GÖSTERDİ”

Esas formülün özel sektörde çalışmayı güvenceli hale getirmek olduğunu dile getiren Erhürman, pandemi ile devletin özel sektöre sahip çıkmayacağını gösterdiğini söyledi.

Erhürman, turizm çalışanlarına da destek verilmesi çağrısında bulunduklarını, bu sektörde yüzde 20 KKTC’li çalışan olduğunu, bunun daha da düşme riski bulunduğunu söyleyerek, turizm sektöründe işten durdurmalar başladığını, otel sahiplerinin devlete olan borçlarına bakılmaksızın çalışana destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yapılanların halkın kamuya yönlenmesine yol açacağını, bundan da kimsenin şikâyet etmemesi gerektiğini ileri süren Erhüman, hükümetin özele sahip çıkmadığını savundu.

Vakıflar münhaline de değinen Erhürman, “Mülakatta insanlara hal hatır sordunuz. 435 kişiye Anayasa ve Vakıflar mevzuatı ezberletip, bir tek soru sormadınız” dedi.

Erhürman, “İçerideki geçiciler işe alınacaksaydı neden dışa açtığınız münhali?” diye de sordu.

Meclis’in tatile girmediğini, tatilin yasa gücünde kararnamelerin getirilmesi için kısaltıldığını söyleyen Erhürman, “Buna rağmen yasa gücünde kararnameler Meclis’e gelmiyor, yenileri çıkarılıyor. Sizi nasıl denetleyeceğiz?” dedi.

Dünyada akaryakıt fiyatları arttıkça ülkede de zam yapıldığını söyleyen Erhürman, zam yapılmadığını ama FİF oranının arttığını belirtti.

Erhürman, geçici öğretmen alımı konusunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Epidemiyolojik rapor konusundaki tartışmalara değinen Erhürman, koordinasyonun sağlanması ve raporun Güney Kıbrıs’a sunulması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Pilli’nin geçen hafta raporu bugün Meclis’e sunacağını söylediğini dile getiren Erhürman, “Hani rapor nerede?” diye sordu.

Erhürman, bunun devletin itibarını harcadığını iddia etti.

Emirname konusuna değinen Erhürman, bu konuda ne yapılacağını sordu.

Mültecilere ateş açılması olayıyla ilgili polisin açıklamalarını değerlendiren Erhürman, yapılacak açıklamanın net olması gerektiğini söyleyerek, Başbakanın bu konuda neden bir açıklama yapmadığını sordu. Erhürman, bu olayların araştırılması gerektiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel jet krizi konusunda polis raporunun beklendiğini, raporu beklerken hükümet milletvekili bir kişinin de konunun bir tek bakanın meselesi değil beş bakanın sorumlu olduğunu açıkladığını söyleyerek, raporun bir an önce hazırlanıp açıklanmasını istedi