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Tatar ve Özersay polise ifade verdi

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Tatar ve Özersay polise ifade verdi
13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:43

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “özel jet” konusunda polisin sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde ifade verdiklerini açıkladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın polis şiddeti ve jet kriziyle ilgili polis raporları konusunda yerinden sorduğu üzerine Tatar, jet meselesi konusunda polisin Çarşamba günü kendisinden de ifade aldığını kaydetti.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kendisinden de ifade alındığını açıkladı.

Başbakan Tatar, raporun bir an önce ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.

Tatar, polisin kişisel hatası varsa bunun da soruşturulacağını ve gerek görülürse ceza verileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin “siz bu insanlarla görüştünüz mü?” sorusu üzerine “hayır” cevabını veren Tatar, kabinesinden birinin görüşüp görüşmediği sorusu üzerine de Özdenefe’den kendisini sorguya çekmemesini istedi.

Tatar, Aytaç Çaluda’ya bu konuda soru yönelttiğini ancak cevap almadığını kaydetti.

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