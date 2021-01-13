Muhtar boyattı, belediye sildirdi

Şirinevler Muhtarı kaldırımları boyattı, Dikmen Belediyesi ise “yetkin yok” diyerek boyaları sildirdi

Şirinevler Muhtarlığı, köy içindeki kaldırımları boyattığı gerekçesiyle bağlı bulunduğu Dikmen Belediyesi ile polislik oldu. Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli, Dikmen Belediyesi’nin kendilerini polise şikayet ettiğini ve bu nedenle kaldırımlardaki boyaları silmek zorunda kaldıklarını söyledi.Muhtar Serkan Pilli, “Hem üç yıldır belediye kaldırımlarla ilgilenmedi hem de kendi imkanlarımızla yaptığımız boya işlemini beğenmeyip, bizi polise şikayet etti. Köylümüzün parası ve emeğiyle yaptık, hem yaptığımız masraf hem de emeklerimiz de boşa gitti. Renkli hayatımız bir gün sürdü” dedi. Belediyenin köye karşı ilgisiz olduğunu, bu nedenle muhtarlığın büyük zorluklarla bütçe yaratıp, bazı işleri yapmak zorunda kaldığını belirten Serkan Pilli, belediyenin hem görevini ihmal ettiğini hem de yapılan işleri beğenmeyip engellediğini söyledi.Serkan Pilli, sitemini şu şekilde dile getirdi:“Köyümüze hizmet vermek amacıyla bu işi yaptık. Köyde bu kaldırımların boyanmamış olması, kazaya sebebiyet veriyordu. Şirinevler Muhtarlığı olarak bir proje hazırladık ve kaldırımları boyattık. Dikmen Belediyesi, kendi yetki alanına girdiği gerekçesiyle buna müdahale etti. Belediye yetkilileri muhtar olarak beni arayıp uyarıda dahi bulunmadan, polise şikayet etti. Polisin direktifiyle kaldırımları eksi haline döndürdük, griye boyattık. Evet, yaptığım araştırmada gerçekten de bu kaldırımların belediyenin yetkisinde olduğunu öğrendim. O zaman sayın başkana soruyorum; ‘Neden bu kaldırımlar 3 yılı aşkın süredir boyanmadı? Görevinizi neden ihmal ettiniz? Bu köyden vergi aldığınıza göre, neden hizmet vermiyorsunuz? Köy yolları perişan durumda, madem ki, buraları sizin yetkinizde neden tamir etmiyor, düzenlemiyorsunuz?’ Bu bir ihmaldir. Belediyenin ihmalidir ve bunun sonucunda meydana gelecek kazalardan belediye sorumludur. Göreviniz ise yapınız, biz de muhtarlık olarak olmayan bütçemizle, köy halkımızı korumak için kazaları engellemek için yetki alanınıza girmek zorunda kalmayalım.”