“Muhalefet ellerini vicdanlarına koysun”

Cumhurbaşkanı Tatar, alım gücünde sıkıntılar yaşandığını, eski boyutlara gelinemese de ülkenin kısa sürede büyük ölçüde toparlanacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner dün haftalık olağan görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, vakaların azalmasıyla ve aşının da gelmesiyle bu süreci en iyi şekilde yönetmekte olduklarını gördüğünü kaydederek, başka ülkelerde çok daha vahim olayların yaşandığına değindi.

Bu sürecin ekonomik bir bedeli olduğunu, alım gücünde sıkıntılar yaşandığını da vurgulayan Tatar, eski boyutlara gelinemese de ülkenin kısa sürede büyük ölçüde toparlanacağına, ileride de çok daha iyi bir noktaya geleceğine dair inanç belirtti.

Tatar, “Muhalefet eleştirileri yaparken biraz da ellerini vicdanlarına koymalı. Yıkıcı değil yapıcı olmalı” dedi.

“22 HAZİRAN’DA LUTE’LA GÖRÜŞECEĞİM”

22 Haziran’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un kendisini ziyaret edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Lute’un ortak bir zemin bulunup bulunmadığının tespiti ya da nasıl sağlanacağı konusunda çalışmalar yürüttüğünü, ortak zemin kanaati olması durumunda müzakereler veya 2. Cenevre toplantısı gerçekleştirme düşüncesi olduğunu hatırlatarak, Lute’la ortak bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Tatar, Lute’a, Cenevre’de sundukları 6 madde çerçevesinde eşit egemenliğin kabulü çerçevesinde bir müzakere sürecine girebileceklerini ifade edeceğini belirtti.

Bugün, Avrupa Birliği üye devletlerinin, Avrupa Birliği Dönem Toplantısı öncesi, taslak sonuç bildirgesi yayınladıklarını ve burada 27 ülkenin Kıbrıs’ta federasyonu destekleyeceklerini ifade ettiklerine de değinen Tatar, “açıkça taraf olan” AB’ye cevap hazırlığı içerisinde olduklarını kaydederek, “Müzakerelerden bir netice elde edilmediğini, muhataplarımıza, BM’ye ve taraf ülkelere bildirmeye devam ediyoruz. Ancak, yan yana yaşayan, 2 bağımsız eşit devlet kapsamında bir anlaşma olabilir” dedi.

“KKTC CUMHURBAŞKANI OLARAK ANTALYA’DA DİPLOMASİ FORUMU’NA KATILACAĞIM”

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin daveti üzerine KKTC Cumhurbaşkanı olarak hafta sonu Antalya’da gerçekleştirilecek olan Diplomasi Forumu’na katılacağını da açıkladı.

Devlet başkanları, dışişleri bakanları, kanaat önderleri gibi 1300 üst düzey yetkilinin katılacağı Forum çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacağını belirten Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da NATO Zirvesi sonrası Azerbaycan’a geçeceğini, oradan da Antalya’ya geleceğini ifade etti.

Tatar, yöneltilen bir soruya verdiği cevapta da, bir anlaşmanın sadece iki tarafın da onay vereceği şekilde olabileceğini söyleyerek “Kıbrıs Türklerinin ne diyeceği fevkalede önemlidir. Bize kimse empoze ile bir çözüm dayatamaz. Bunu açıkça ifade ettik. Bütün dünyaya anlattık” dedi.

Bölgenin en güçlü ülkesi ve garantör durumunda olan Türkiye’nin desteğinin önemine değinen Tatar, “ Türkiye sadece 40 mil uzaklıkta, Yunanistan 700 mil uzaklıkta, İngiltere ise 3 bin 500 mil uzaklıktadır. Doğu Akdeniz’de içinde bulunduğumuz koşullara bakıldığında, enerji, strateji konularında, denizlerde, hava sahasında, Mavi Vatan’da bunlar önemli etkenlerdir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin NATO Zirvesi’ndeki duruşu ve Türkiye’ye gösterilen ilgi ve alakayı memnuniyetle izlediğini kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

“Biz hakkımızı arıyoruz. Kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Onlar ne kadar egemense, biz de o kadar egemeniz. Onların devleti ne kadar meşruysa bizim devletimiz de en az o kadar meşrudur. Bu eşitlik temelinde bir çözüm olabilmesi için olağanüstü bir çaba harcıyoruz.”

Antalya’daki Diploması Forumu’na Tatar’ın KKTC Cumhurbaşkanı olarak katılacak olması nedeniyle bir kaç Yunan bakanın gelmekten vazgeçtiği iddialarına da yanıt veren Tatar, “Bu onların ayıbıdır. Türkiye Cumhuriyeti böyle karar vermiştir. TC Cumhurbaşkanı, Yunan mevkidaşı ile NATO Zirvesi’nde görüşmüştür. Her iki taraf da, toplantının çok iyi geçtiğini ifade etmişlerdir. Ondan önce, Sayın Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olaraki Yunanistan’a gitmiştir. Orada muhataplarıyla görüşmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, bir takım ciddi teşebbüs ve girişimlerin yapılması kararları alınmıştır” dedi.

