Müdahalenin her türlüsünü reddetmeye devam edeceğiz

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Demokrasi ve İrade” yürüyüşünün tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Bu akşam (dün akşam) Lefkoşa sokaklarında bir kıvılcım parladı. Demokrasi ve İrade Platformu çerçevesinde bir araya gelen gençlerin insiyatifi ile yapılan yürüyüş büyük bir kalabalığın katılımını sağladı. Kısa süreliğine de olsa yanlarında olmak benim için onurlu bir görevdi. Kıbrıs’ta barış içinde özgür ve kendi iradesine sahip bir toplum olarak var olma hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Müdahalenin her türlüsünü reddetmeye, bağnaz antidemokratik anlayışlara biat etmeyip karşı çıkmaya devam edeceğiz. Demokratik,laik,çağdaş ; kendi özgür iradesine saygı duyulan, hiç bir müdahalenin yapılamadığı bir toplumsal düzene kavuşuncaya kadar bu mücadele sürecek. Bu mücadelede gençlerle beraber olmak vicdani sorumluluğumdur.”