“Müdahale yok”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Kurultayı’nın ikinci turunun iptal olması ve Genel Başkan seçiminden Faiz Sucuoğlu ile birlikte çekilmesinin ardından açıklama yaptı.
Taçoy, sürecin daha durmadığını, devam ettiğini dile getirerek, “Böyle bir karar alırken parti üyelerini de karşınıza alırsınız” ifadelerini kullandı.
“HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLMADI”
"Müdahale" iddialarını da yanıtlayan Taçoy, böyle bir konunun doğru olmadığını, sadece dedikodu olduğunu vurgulayarak parti içerisindeki çekişmelerin artması sebebiyle bu yola başvurduklarını söyledi.
Taçoy, 45 gün içerisinde gerçekleştirilecek kurultaya aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, “Süreci takip edeceğim, şimdilik böyle bir açıklama yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.
Taçoy, ikinci turun ardından hükümet kurulacak olsa dahi içerdeki çekişmenin fazla olacağını ve bu sebepten dolayı bu kararın alındığını ifade ederek “inşallah tek adaylı bir kurultay olacak” dedi.
Taçoy, partinin bölünmemesi için böyle bir karar alındığına vurgu yaparak, “Öncelik koltuk değildir” dedi.
Kimseyle gizli gizli toplantı gerçekleştirmediğini ifade eden Taçoy, Türkiye’nin müdahalesi iddialarını ise reddetti.
Halkın konuya anlayış göstermesini isteyen Taçoy, “Bu kurultay devam etseydi partide ciddi kırılmalar yaşanacaktı. Hatta hükümet kurulamayacak noktaya gelecekti” dedi.
Ülkede yaşanan sorunlara işaret eden Taçoy, böyle bir risk almak istemediklerine vurgu yaptı. Alınan karardan huzursuz olmadığını dile getiren Taçoy, icraat hükümetinin kurulmasına odaklanılacağını kaydetti.
Bütçe konusuyla toplandıklarını ardından kurultayın iptal edilmesine yönelik konunun görüşüldüğünü ifade eden Taçoy, “Önceden alınmış bir karar değildir” dedi.
Taçoy, 20 gün sonra tek adaylı bir kurultayın gerçekleşebileceğine işaret ederek, “Genel Başkan vekilimiz hükümet kurma görevini alacak ve 20 gün sonra tek adaylı kurultayda Hamza Ersan Saner genel başkan olacak” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.