ABD seçimi, ABD Merkez Bankası, ABD Doları...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel piyasalar, ABD'de ilk anda sonuçları net olarak kestirilemeyen seçimlere yönelik fiyatlamalarla her iki yönlü sert dalgalanma kaydetmesi ardından dün günü oldukça iyimser tamamladı.
- ABD seçimleri henüz tam anlamı ile sonuçlanmamış olsa da, Biden'ın hayli kuvvetli olan başkanlık ihtimali piyasalarda büyük bir coşkuya neden oldu. Artan risk iştahı, öncelikle doların değer kaybetmesine, hisse senetleri ve devamında kıymetli metallerin değer kazanmasına neden oldu. Bitcoin, dün dolar karşısında neredeyse 2 senenin zirvesi olan 16 bin dolar seviyesini test etti.
- İçeride ise, USD/TRY kuru, dün 8,40-8,48 geniş bant aralığında salınması ardından kapanışına doğru bandın alt tarafını test etti. Örneğin, artan risk iştahı ile EUR/USD paritesi yeniden 1,1850 seviyesine yükselirken, USD/TRY kurunun düşmekte isteksiz olması, EUR/TRY'yi psikolojşk 10 seviyesinin üzerine itti.
- Dün açıklanan TCMB verilerine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları son 2 haftada 1,78 milyar dolar artarak 137,9 milyar dolar ile rekor kırdı. TCMB'nin toplam brüt döviz ve altın rezervleri 84,4 milyar dolar ile bir önceki haftaya nazaran 3,9 milyar dolar geriledi.
- Kamu mevduat bankaları, kuru dizginlemek için, uzun bir süre döviz açık pozisyon vermiş, hatta bu açık BDDK'nın tanıdığı yasal limitleri de aşmıştı. Son verilere göre, yabancı para açık pozisyonun %18,8 ile %20 olan yasal sınırın hemen altında seyrediyor (yabancı para açık pozisyon ise 5,2 milyar dolar).
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