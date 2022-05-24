Mine Atlı tutuksuz yargılanacak

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tatar’la ilgili paylaşımı nedeniyle hakkında dava açılan TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın 50 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ilgili paylaşımı nedeniyle teminat duruşmasına çıkarıldı.“Müfsit Yayın Yapmak ve Zemmedici malzeme yayınlama” suçlamasıyla teminat duruşmasına çıkarılan Atlı’nın KKTC vatandaşı bir kişinin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.Polis, Atlı aleyhinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olguları aktardı.Polis, “Müfsit Yayın Yapmak ve Zemmedici malzeme yayınlama” suçuyla methaldar olduğunu söyledi.Polis, zanlının sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 10 Mayıs 2022 tarihindeki paylaşımında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aleyhinde hakaret içerikli yayın yapıp, Müfsit Yayın yapmakla methaldar olduğunu belirtti.Polis, ayrıca Ersin Tatar’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ve tahkikatın tamamlandığını söyledi.Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.Zanlının avukatı Hasan Esendağlı, müvekkilinin teminata bağlanmasına itiraz etti.Mine Atlı da tanık olarak kürsüye çıktı.Mine Atlı, ülkenin ifade özgürlüğünde daralma olduğunu, müvekkillerinin sosyal medyada paylaşacakları yazıları yayınlayıp yayınlama konusunda kendisine sorduğunu ve kendisinin de yazmalarını söylediğini anlattı.Paylaşımının AİHM Sözleşmelerine göre ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunan Atlı, toplum üzerinde korku yaratılmak istendiğini söyledi.Atlı, yargılanmaktan kaçmasının mümkün olmadığını belirtti.Savcı Ahmet Özlemler, Atlı’nın yargılanmaktan kaçabileceğini savundu.Özlemler, suçun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti ve Atlı’nın teminata bağlanmasını talep etti.Avukat Hasan Esendağlı, tek taraflı tebliğ edilmiş ve ifade özgürlüğü kapsamında olan bu davayla ilgili teminata bağlanmaması gerektiğini beyan etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Mine Atlı, 10 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:“KKTC Anayasa'sının 100. maddesi Cumhurbaşkanının andiçmesini düzenler. And şu şekildedir:"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma; namusum ve şerefim üzerine andiçerim."Demek ki Ersin Tatar namusuz ve şerefsizdir.”Atlı’nın bu paylaşımı üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şikayetçi olmuştu.