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“Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi”

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CTP milletvekili Solyalı: “Geçmiş dönemde ihalesiz alım yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, önergeleri hazırlayan bürokrasi vs. Mali Polis denetiminden geçirilmek ve görevi kötüye kullanmak, devleti zarara sokmak suçlarından kovuşturmaya tabi tutulmalı”

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“Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi”

 
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, Kıb-Tek Akaryakıt ihalesinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.
Solayalı "Geçmiş dönemde İhalesiz alım yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, önergeleri hazırlayan bürokrasi vs. Mali Polis denetiminden geçirilmek ve görevi kötüye kullanmak, devleti zarara sokmak suçlarından kovuşturmaya tabi tutulmalı!" dedi.
Solyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“KIB-TEK'e ihalesiz yakıt temininde Bakanlar Kurulu aynı şirketten ton başına 150 Dolar'dan alım yaptı.
Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi.
Bugün ihale ton başına 45 Dolar verilmek sureti ile aynı şirket tarafından kazanıldı. Geçmiş dönemde İhalesiz alım yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, önergeleri hazırlayan bürokrasi vs. Mali Polis denetiminden geçirilmek ve görevi kötüye kullanmak, devleti zarara sokmak suçlarından kovuşturmaya tabi tutulmalı!!
Bu arada, ihaleleri de denetleyen kurumumuz Rekabet Kurulu, aylardır 2 üyesi Hükümet tarafından atanmaksızın 3 üye ile karar alma sınırında çalışıyor.
Bunun aksatılmasındaki sebep ne olabilir?
Yasaya ve Usulüne uygun bir şekilde kurul üyeleri derhal tamamlanmalı ve kurul daha güçlü bir irade ile yola devam etmeli.”
 
 
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