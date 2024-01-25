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Milli Eğitim Bakanlığı personeli kan bağışında bulundu

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Milli Eğitim Bakanlığı personeli kan bağışında bulundu
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Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi işbirliğinde, Thalassaemia Hastalarına destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Thalassaemia hastalarının hayati öneme sahip kan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları ve Bakanlık personeli katılarak, kan bağışında bulundu.  
Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak Thalassaemia hastalığıyla mücadelede yaşamsal bir rol oynayan kan bağışına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak adına önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Kan bağışı konusunda tüm toplumun duyarlılık göstermesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, düzenledikleri bağış etkinliğinin, genel sağlık bilincinin artırılması ve hayat kurtaran bu tür kampanyalara destek olunması açısından topluma örnek olacağını belirtti.
Kan Bankası, Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi ve Bakanlık personeline teşekkür eden Çavuşoğlu, bu örnek tutumun toplumu kan bağışı konusunda duyarlı olmaya teşvik edeceğine de inandığını söyledi.
 
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