Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yıl sonu mesajı yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022 – 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve ailelere seslenen Çavuşoğlu; yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, sağlıklı ve huzurlu bir yaz tatili geçirmelerini temenni etti.

6 Şubat Depremi’nde kaybedilen öğrenci ve öğretmenlerden dolayı derin bir üzüntü yaşandığını ve bu kayıpların ülkede kapanmaz yararlar bıraktığını belirten Çavuşoğlu, kaybedilen her öğrenci ve öğretmenin ismini yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sevdiklerini kaybeden ailelere de seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Davanız, hepimizin ortak davasıdır. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her zaman sizlerin yanında olacağımızı söylemek istiyorum” dedi.

Deprem felaketi ardından yapılan incelemeler sonucunda risk teşkil eden okullarda önlemler alındığını ve alternatif yöntemlerle eğitime devam edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2023 – 24 eğitim öğretim yılına bu tartışmalardan uzak bir şekilde girmek hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

- Çavuşoğlu’nun mesajı

Bakan Çavuşoğlu’nun tam mesajı şu şekilde:

“Sevgili öğrencilerimiz, değerli meslektaşlarım ve kıymetli aileler;

Geçtiğimiz hafta Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz karnelerini almıştı. Bugün ise İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullardaki öğrencilerimizin karnelerini almasıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunuyoruz.

Yoğun bir akademik dönemi geride bırakırken, Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bizleri zorlayan ve üzen bir eğitim yılının sonuna geldiğimizi belirtmek isterim.

6 Şubat depremi, tüm eğitim camiamızı derinden etkilemiştir. Okul sporları müsabakaları için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesindeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle deprem bölgesinde bulunan öğrenci ve öğretmenlerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.

2022 – 2023 eğitim yılına tüm öğrenci, öğretmen ve idareci arkadaşlarımız ile birlikte büyük bir heyecan, umut ve hedefler ile başlamamıza karşın, yaşadığımız kayıplar hepimizi derinden etkilemiş ve tüm ülkede kapanmaz yaralar bırakmıştır.

Bu doğrultuda, kaybettiğimiz her öğrencimizin ve öğretmenimizin ismini okullarımızda yaşatmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. “Şampiyon Melekler Takımı”nın bizlerde bıraktığı izleri yaşatmak ve hatırlatmakta asli görevlerimiz arasında olacaktır.

Buradan bir kez daha acılı ailelerimize sabır, kaybettiğimiz evlatlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum.

Bizler, yaşadığımız deprem felaketi ile çok acı bir deneyim yaşadık. Yaşadığımız bu acı deneyim, bizlerin depreme ve afetlere karşı daha sağlam adımlar atmamız gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bilindiği üzere, deprem felaketi ülkemizde de büyük bir tedirginlik yaratmış ve yetkililerce okullarımızda yapılan incelemeler sonucunda risk teşkil eden okullarımızda önlemler alınarak, alternatif yöntemler ile öğrencilerimiz eğitimlerine devam etmiştir.

2023 – 2024 eğitim öğretim yılına ise bu tartışmalardan uzak bir şekilde girmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekte olduğumuzu belirtmek isterim.

Bizler, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha sağlıklı koşullarda, daha dayanıklı okullarda eğitim faaliyetlerini yürütmesi noktasında sorumluluklarımızın farkındayız.

Bu nedenle, son yıllarda değerli iş insanlarımızla birlikte hareket ederek, ülkemizin okul ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz.

“Bir okul da sen yap” projesi ile 21 okulun eğitime kazandırılması için adım atarken, anavatan Türkiye ile imzalanan mali protokol kapsamında 26 yeni okulumuzu da öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizin eğitim hakkını korumak, iyi bir eğitim almalarını sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Geleceğimiz teminatı olan çocuklarımızın sağlığı, güvenliği ve mutluluğu bizim için her zaman öncelik olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Sevgili öğrenciler;

Zor ve yorucu bir dönemin ardından, 2022 - 23 eğitim öğretim yılını geride bırakıyorsunuz. Geçen bir yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak adına iyi bir şekilde dinlenin ve bunun yanında kitap okuyup, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerle kendiniz geliştirecek aktivitelerde bulunun.

Yeni eğitim-öğretim yılı daha yoğun ve yorucu geçecek. Bu nedenle yeni döneme enerji dolu bir başlangıç yapmanızı ümit ediyorum.

Sevgili mezunlarımız,

Sizleri bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz. Zaman içerisinde okulunuzdan edindiğiniz bilgi ve donanımlarla ülkemize yararlı olacak işlere imza atacağınızdan eminim.

Hayatın bu yeni aşamasında, okul yılları sizler için güzel bir anı olarak kalırken, asıl zorlu olan hayat sınavında sizlere başarılar diliyorum.

Değerli meslektaşlarım;

Yoğun ve yorucu bir dönemi geride bırakıyoruz. Özellikle deprem sonrası yaşadığımız travmayı atlatmak adına yoğun bir çaba gösterdiniz.

Nasıl ki pandemi döneminde topluma yol gösterici oldunuz, deprem sonrası sizlerin gösterdiği özveri ve fedakarlık, yaşadığımız süreci bir nebze olsun atlatmamıza yardımcı oldu.

Eğitimde var olan sorunların farkında olduğumuzu da bilmenizi isterim. Bu sorunların çözümü için var gücümüzle çalıştığımızı ancak bu sorunları çözerken yine sizlerle hareket edeceğimizi ifade etmek isterim.

Sizlerin huzur içerisinde çalışacağı bir ortam yaratmak için çalışıyoruz. Ülke eğitimini sizinle birlikte hareket ederek ayağa kaldıracağız. Bizler her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Tüm öğretmenlerime, yıl boyunca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Ancak, en büyük teşekkürü, öğrencileriyle birlikte ülkemizi temsil etmek için Adıyaman’da bulunan ve yaşadığımız felaket sonucunda hayatlarını kaybeden çok değerli öğretmenlerimize etmek istiyorum.

Ali Karasel, İbrahim Yakula, Osman Çetintaş ve Pamir Konuklu. Bu çok değerli dört öğretmenimizin kaybı, kaybettiğimiz diğer evlatlarımız gibi bizleri derinden üzmüştür.

Onlara, verdikleri emekler, gösterdikleri özveriler ve eğitime koydukları tüm katkılar için çok teşekkür ediyoruz.

Altını çizerek belirtmek isterim ki Bakanlığımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, onları hiçbir zaman unutmayacak ve isimlerinin sonsuza dek yaşatılması için var gücüyle çalışacaktır.

Deprem felaketinde sevdiklerini kaybeden kıymetli ailelerimiz;

Öncelikle sizlere seslenmek istiyorum. Yaşadığınız acı, hepimizin ortak acısıdır. Kaybettiğimiz her evladımızın ismini, bu topraklarda sonsuza dek yaşatmaya söz veriyoruz. Davanız, hepimizin ortak davasıdır. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her zaman sizlerin yanında olacağımızı söylemek istiyorum.

Saygıdeğer velilerimiz,

2022-2023 eğitim yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle, çocuklarınızın bir eğitim yılını daha tamamlamasıyla gurur duymanız gerektiğini vurgulamak isterim. Karne notlarının sadece akademik başarıyı yansıttığını unutmayınız.

Çocuklarımızın gelişiminde, sosyal becerileri ve insan ilişkileri gibi unsurlar da büyük önem taşır. Bu nedenle, öğrencilerimizin sadece notlarına odaklanmak yerine, onların her yönünü destekleyerek sağlıklı bir gelişim sürecine katkıda bulunabiliriz. Siz değerli velilerimizin desteği, çocuklarımızın eğitim hayatında büyük bir öneme sahiptir.

Bu süreçte yanlarında olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.