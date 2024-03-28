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Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor

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Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
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Orman Dairesi bünyesinde önümüzdeki 8 ayda çalışacak 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kuruluyor.
Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Nisan - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında görev yapacak mevsimlik işçi statüsündeki ekip, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden ödenecek.
 
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