Metrekareye 18 Kg'la en çok yağış alan bölge Selvilitepe oldu

Yağışlı havanın etkili olduğu dün en çok yağış metrekareye 18 kg ile Selvilitepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre Selvilitepe’ye 18, Karaoğlanoğlu’na 16, Kozanköy’e 12, Lefkoşa ve Taşpınar’a 8, Alsancak’a 5, Boğaz ve Zaferburnu’na 3 kg yağış düştü.