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Metrekareye 18 Kg'la en çok yağış alan bölge Selvilitepe oldu

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Yağışlı havanın etkili olduğu dün en çok yağış metrekareye 18 kg ile Selvilitepe’de kaydedildi.

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Metrekareye 18 Kg'la en çok yağış alan bölge Selvilitepe oldu
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Meteoroloji Dairesi’nin, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre Selvilitepe’ye 18, Karaoğlanoğlu’na 16, Kozanköy’e 12, Lefkoşa ve Taşpınar’a 8, Alsancak’a 5, Boğaz ve Zaferburnu’na 3 kg yağış düştü.

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