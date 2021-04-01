Metrekareye 18 Kg'la en çok yağış alan bölge Selvilitepe oldu

Meteoroloji Dairesi’nin, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre Selvilitepe’ye 18, Karaoğlanoğlu’na 16, Kozanköy’e 12, Lefkoşa ve Taşpınar’a 8, Alsancak’a 5, Boğaz ve Zaferburnu’na 3 kg yağış düştü.
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