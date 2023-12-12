Hür-İş, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un işçilerle ilgili “Asgari ücreti beğenmeyen gitsin Avrupa’da çalışsın” şeklindeki sözlerini protesto etti. Hür-İş Başkanı Serdaroğlu “Metin Arhun olduğu sürece masaya oturmayacağız” dedi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), İşverenler Sendikası’na siyah çelenk bırakarak, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un işçilerle ilgili “Ülke işsizlik yok, açlık yok: Asgari ücreti beğenmeyen gitsin Avrupa’da çalışsın” şeklindeki açıklamasını protesto etti.Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun haddini çok fazla aştığını söyledi.İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı’nın geçmişte de asgari ücretlileri “vasıfsız” olarak nitelendirdiğini ve gerginliğine neden olduğunu belirten Serdaroğlu, “Asgari ücret konuşmanın kendilerini rahatsız ettiğini söylüyor. ‘İşsizlik yok, açlık yok’ diyor” diye konuştu.Arhun’un, yüzde 50 artış talebine karşı televizyon ekranlarında KKTC vatandaşlarına, “Biz vermeyiz. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vardır, beğenmeyen çıksın gitsin Avrupa’da işlesin” dediğini belirten Serdaroğlu, “Bu söylenen laf asla affedilmez ve kabul edilmez. Çünkü adres gösteriyor” dedi.Güney Kıbrıs’ta şu an birçok emekçinin çalıştığını belirten Serdaroğlu, Metin Arhun’un, emekçilerin sınır kapılarında neler çektiğini bilip, bilmediğini sordu.“Kim ister gurbette çalışmayı?” diye soran Ahmet Serdaroğlu, “Gençlerimizin göç etmesini engellemek için canla, başla mücadele ederken ve asgari ücret masasında insan onuruna yaraşır bir ücret yaratmaya çalışırken, sen hangi hakla insanlarımıza adres gösterirsin ve yurtdışına yollarsın?” diye sordu.Bunun kimsenin haddine olmadığını kaydeden Serdaroğlu, sessiz kalan hükümet yetkilileri ve bu çağrıyı eleştirmeyen herkesi kınayacaklarını söyledi.Asgari ücret masasında verilecek olanın artış olmadığını, yaratılan enflasyonu yani asgari ücretlinin ödediği zamların geri verileceğini belirten Serdaroğlu, “Çaldıklarınızı geri vereceksiniz. Neyi tartışıyorsunuz. Çaldıklarınızın ne kadarını verip, vermemeyi mi tartışıyorsunuz. Tartıştırmayız” dedi.Serdaroğlu, bir an önce asgari ücretlinin hak ettiği kayıpların geri verilmesi gerektiğini kaydederek, “Enflasyonun maaşlara yansıması hiçbir zaman artış değildir, olamaz da” dedi.Zamların işveren temsilcilerini hiç mi rahatsız etmediğini soran Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, vatandaşın sürekli ezildiğini söyledi.“Metin Arhun’un zihniyetinde olan kişilerle biz masaya oturmayız. Çünkü bu zihniyette olan insanlar asgari ücreti belirleyemez. Sadece işverenlerle, işçi arasını bozarlar” diyen Serdaroğlu, “Artışı kim ödeyecekmiş? Bu bizim suçumuz değil ki… Zam yapmasınlar, artış da yapmasınlar. Zam yapmadıktan sonra biz artış mı isteyeceğiz? Ama yaşamak bizim de hakkımızdır” şeklinde konuştu.Muhalefete seslenen Serdaroğlu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın, “asgari ücret masasında asgari ücretliyi temsil eden yoktur” dediğini savundu. “Sayın vekilim masada önce hangi sendikanın temsiliyeti olduğunu öğrenin” diyen Serdaroğlu, masada işçi tarafını Hür-İş federasyonun temsil ettiğini söyledi.“Hükümete geldiğin zaman özel sektörde sendikalaşma için sen ne yaptın? Asgari ücret masasında sektörel bazda bir asgari ücreti geçirmek için sen ne yaptın?” diye soran Serdaroğlu, “Asgari ücret masasında hepinizden daha iyi temsil eden bir Hür-İş federasyonu vardır” dedi.Serdaroğlu, “Gençliğin bu memleketten göç etmesini adres gösteren bir işveren temsilcisi o masada oturamaz…Metin Arhun olduğu sürece Hür-İş’ten tek bir temsilci o masaya oturmayacak…” dedi.